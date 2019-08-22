Macron diz que Amazônia arde em chamas e pede discussão urgente

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Web | Arquivo

O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta quinta-feira (22) que as queimadas na Amazônia geraram uma "crise internacional".

"Nossa casa queima. Literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso planeta que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas", completou o presidente francês na publicação que traz ainda uma foto com o fogo consumindo a floresta.

Além de chamar a atenção para um incêndio sem precedentes que devasta diferentes pontos da Amazônia há vários dias, o governo francês também anunciou que vai desembolsar 9 milhões de euros em um programa de preservação ambiental específico para a Amazônia.

O programa foi divulgado pelo chanceler francês Jean-Yves Le Drian, considerado um dos braços direitos de Macron. "A França está muito preocupada com os numerosos incêndios, de magnitude sem precedentes, que afetaram a floresta amazônica há várias semanas", disse Le Drian.

Em julho, Le Drian esteve no Brasil , mas não conseguiu se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) . O motivo: o presidente preferiu cortar os cabelos em vez de cumprir a agenda oficial.

O anúncio de ajuda financeira da França é mais uma tentativa de apoio oferecido por um país europeu em prol da maior floresta tropical do planeta.

Na semana passada, Alemanha e Dinamarca suspenderam os repasses que faziam ao Fundo Amazônia (que financiava ações de preservação) por causa do aumento do desmatamento na floresta.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reagiu. "Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok", disse Bolsonaro em entrevista.

"Na Amazônia, a França também é confrontada com esse risco na Guiana, e está conduzindo uma cooperação de longo prazo com os países da América do Sul para enfrentá-lo, particularmente por intermédio da Agência Francesa de Desenvolvimento", disse o chanceler em comunicado.

O projeto, segundo Le Drian, será lançado em 2020.