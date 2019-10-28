  Macri reconhece a derrota e convida Fernández à Casa Rosada
Argentina

Macri reconhece a derrota e convida Fernández à Casa Rosada

O convite para um encontro entre os dois diminui a tensão, após rumores de uma transição conturbada

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 10:29
Alberto Fernández, presidente da Argentina Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente argentino, Mauricio Macri, reconheceu às 22h25 deste domingo (27), a vitória do peronista Alberto Fernández. Com 89% das urnas apuradas, o futuro presidente tinha 47,8% dos votos, enquanto que o atual obtinha 40,6%. "Falei com ele há pouco e o convidei para um café na Casa Rosada amanhã (segunda-feira)", afirmou Macri.
O Banco Central deve anunciar nesta segunda-feira (28), medidas para endurecer o controle sobre o câmbio. A perspectiva de vitória peronista, numa chapa que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, levou a uma desvalorização de 5% na moeda apenas na última semana. O convite para um encontro entre os dois diminui a tensão, após rumores de uma transição conturbada.

