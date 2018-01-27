Luta sufragista completa cem anos

No dia 6 de fevereiro de 1918, depois de seis décadas de uma incansável campanha que provocou um efeito cascata em diferentes países, as britânicas conquistaram o direito de ir às urnas. Determinadas a enfrentar a intolerância de uma sociedade que as considerava lunáticas, as sufragistas criaram o que viríamos a conhecer como a primeira onda do feminismo. E hoje, em meio ao renascimento das lutas feministas, o centenário dessa conquista ganhou um sentido mais amplo.
Embora haja diferenças óbvias, é quase impossível não ligar a campanha das sufragistas aos movimentos globais de hoje, como o #MeToo e a Marcha das Mulheres compara a pesquisadora Rose Capdevilla, especialista em estudos de gênero da Open University e coeditora da publicação acadêmica Feminism & Psychology. Ambos, passado e presente, são expressões de cidadania ativa por parte de quem não se vê representado pelas estruturas de poder dominante, o que pode ser diretamente atribuído ao gênero. Na virada do século XX, a maior parte da sociedade não entendia por que mulheres queriam votar.
Pioneira da luta sufragista, Millicent Fawcett lutou pelos direitos da mulher num tempo em que se acreditava que o cérebro feminino, como desenhou um cartunista inglês da época, era feito para pensar em vestido, chapéu, casamento, bebê, cachorro e bombom. Ela criou, ainda no século XIX, a maior organização pela defesa do sufrágio e fez campanha para que as universidades inglesas aceitassem alunas. Num mundo de leis escritas por homens, encabeçou uma batalha pacífica e viu militantes presas, internadas em hospícios e espancadas. Em 1918, o voto foi aprovado apenas para eleitoras acima dos 30 anos e com certas condições sociais. Millicent esperou mais uma década para celebrar a inclusão de todas as mulheres.
Foi uma batalha longa e de várias frentes, uma delas liderada por outro ícone do movimento, Emmeline Pankhurst, a líder da ala mais radical das militantes, conhecidas como suffragettes apelido resgatado agora para definir mulheres do século XXI que perderam o medo de erguer a voz contra desigualdades que persistem.
O movimento #MeToo denunciou o comportamento patriarcal de homens poderosos. As mulheres envolvidas nas campanhas atuais pela igualdade são as suffragettes do nosso tempo compara Elaine De Fries, coordenadora do Centro Pankhurst, em Manchester, fundado na casa onde Emmeline viveu com as filhas, e que hoje abriga um museu e uma organização de apoio a vítimas de violência doméstica.
A Grã-Bretanha programou uma série de comemorações para celebrar o legado das sufragistas. Para ativistas e instituições que fazem campanha pela igualdade de gênero, o mais importante é se debruçar sobre as lições deixadas por aquelas primeiras militantes feministas, que se vestiam de branco, verde e roxo já demonstrando o aspecto político que a moda pode incorporar.
'ATIVISMO IMPLACÁVEL'
Hoje as cores são outras, como mostraram as estrelas vestidas de preto no Globo de Ouro, e as causas se expandiram das denúncias de assédio à briga contra o gap salarial. Entre as sufragistas e as feministas de hoje houve ainda uma revolução sexual ao longo do século XX. Mas as ligações persistem.
A ativista Lisa Clarke, porta-voz de uma campanha contra a objetificação da mulher nos populares tabloides britânicos, aponta convergências entre a briga que ela trava e a que as mulheres do passado lideraram. Lisa integra o coletivo No More Page 3, que fez pressão contra a publicação de fotos de mulheres de topless na página três do tabloide The Sun, o mais vendido do país. Considerada sexista, a prática se arrastou por 44 anos, mas acabou abolida em 2015, após as ativistas reunirem centenas de milhares de assinaturas de protesto.
Temos uma enorme dívida com as sufragistas reconhece ela. Primeiro, aprendemos que é preciso muita força e ativismo implacável para conseguir mudanças. Segundo, é importante lembrar que mulheres de todas as classes sociais e raças lutaram pelo sufrágio, mas só uma parte conquistou esse direito em 1918. As operárias e mulheres mais pobres tiveram que esperar mais dez anos. Portanto, a mensagem é que nem todos os avanços beneficiam imediatamente todas. Ainda estamos aprendendo como unir e apoiar as que são afetadas por discriminações e intolerâncias múltiplas. Todo avanço importa, mas podemos maximizar o impacto se incluirmos mais mulheres nas nossas vitórias observa a feminista, que defende abordagens diversas para impulsionar transformações, como as sufragistas fizeram.
Para ela, ser uma feminista hoje não é diferente do que era no início do século XX: lutar pela igualdade de direitos, de representatividade e de oportunidades. Os tempos eram outros, mas a resistência de Millicent, Emmeline e milhares de heroínas anônimas serviu de molde para o que viria nas décadas seguintes em diferentes pontos do planeta.
SUFFRAGETTES: EXTREMISTAS DO MOVIMENTO
Adisputa ideológica entre as sufragistas lideradas por Millicent Fawcett, que defendiam métodos constitucionais de pressão sobre as autoridades britânicas, e as suffragettes, que pregavam a desobediência civil e sofreram maior repressão, mostra que o feminismo que saiu vitorioso em 1918 não seguia apenas uma linha de pensamento. Era diverso dentro de um mesmo objetivo, como continua a ser um século depois. Mas a união que se formou entre mulheres que arriscaram tudo, entre família e empregos, também ficou como lição.
Elas se juntaram e lutaram por algo no qual acreditavam. As sufragistas nunca desistiram, pressionando o Parlamento, escrevendo para deputados, fazendo um trabalho importante que não ganhava as manchetes. Já as suffragettes partiram para a ação direta e chamaram mais atenção explica Gilliam Murphy, curadora da Womens Library, que guarda o maior acervo sobre a história das mulheres no Reino Unido, na London School of Economics (LSE). Mas o fato mais poderoso foi a solidariedade entre as mulheres demonstrada em eventos como as grandes manifestações pelo voto, semelhantes às marchas femininas que vimos em janeiro de 2017, após a posse de Trump.
Quando as sufragistas britânicas começaram a fazer campanha, mulheres nem sequer costumavam sair às ruas desacompanhadas em cidades como Londres. Tampouco podiam lutar pela guarda dos filhos. Autoridades espalharam a crença de que, se elas pudessem participar da vida política, o caos se instalaria nos lares da Inglaterra eduardiana, e famílias seriam destruídas. Vivida no cinema por Meryl Streep no filme As Sufragistas (2015), Emmeline Pankhurst cansou de ser ignorada, rachou o movimento e partiu para a clandestinidade convocando as militantes a fazer barulho, apedrejando vidraças, incendiando caixas de correio e se acorrentando às grades de prédios públicos, entre outras táticas. As detidas e foram mais de mil faziam greve de fome e eram alimentadas à força. Até que a Primeira Guerra eclodiu e não havia clima para uma guerrilha urbana.
As sufragistas enfrentaram muitos obstáculos e derrotas. Mas persistiram. Seu triunfo nos faz acreditar que tudo é possível. Em 2018, estamos num ponto de ruptura. Mulheres, meninas e seus aliados do sexo masculino estão juntos para rejeitar a misoginia, a violência e o sexismo. Mas há aqueles que gostariam de voltar o relógio do tempo e desfazer avanços. A verdade é que a igualdade não virá por conta própria. Temos que continuar a brigar até chegar à geração que impulsionará as mudanças acredita Sam Smethers, executiva-chefe da Fawcett Society, organização inspirada no legado de Millicent, que luta pela igualdade de direitos na Grã-Bretanha, onde 52% das mulheres dizem ter enfrentado assédio sexual no trabalho, por exemplo, segundo pesquisa divulgada em 2017.
HOMENAGENS
Para lembrar o centenário do direito ao voto, artistas mulheres farão durante o ano todo intervenções em diferentes estações do metrô de Londres. São obras que desafiam os significados tradicionais de gênero e sexualidade. A nigeriana Njideka Akyunyili Crosby, cujo trabalho reflete sobre identidade cultural, pintará murais na estação de Brixton, área conhecida pela grande quantidade de imigrantes. A francesa Marie Jacotey, que faz desenhos em estilo quadrinhos sobre relações humanas, e a romena Geta Bratescu, artista multimídia que tem a feminilidade e a maternidade como temas recorrentes, também participam do projeto. A mensagem, em homenagem às sufragistas, tem um inegável caráter de protesto, apoiado pelo liberal prefeito de Londres, Sadiq Khan: mulheres também devem estar na linha de frente da ocupação de espaços públicos. A estátua de bronze de Millicent será assinada pela artista plástica Gillian Wearing, a primeira mulher a criar um monumento para a ainda patriarcal praça de Westminster. No próximo dia 2, o Museum of London inaugura uma exposição de fotos e objetos que marcaram a campanha pelo sufrágio.
Uma série de livros com lançamento marcado para este ano também ajudará a manter viva a memória das sufragistas. A escritora e pesquisadora Jane Robinson focou num episódio esquecido para contestar o mito de que as mulheres que foram às ruas gritar pelo direito ao voto eram madames, enquanto a camada mais pobre da população permanecia excluída de qualquer participação política. No recém-lançado Hearts and minds (Corações e mentes), ainda sem tradução para o português, Jane resgata a história da marcha que ganhou o nome de A Grande Peregrinação, uma impressionante manifestação de mulheres que percorreram a Grã-Bretanha durante seis semanas no verão de 1913, pouco antes de essa parte do mundo ser tragada pela Primeira Guerra. Elas saíram de diferentes pontos do país e se organizaram numa caravana que chegou a Londres depois de percorrer 500 quilômetros, a maior parte a pé.
DUQUESAS E FEIRANTES
Não ficaram famosas e não entraram nos livros de História, mas sua romaria pacífica mudou vidas e virou referência para movimentos sociais. Havia entre elas de duquesas a feirantes, que abandonaram famílias e empregos para transmitir sua mensagem a uma opinião pública que ia, aos poucos, deixando de vê-las como subversivas.
Eram mulheres comuns fazendo algo extraordinário resumiu a autora, que reconstruiu a história da marcha com base nos diários e correspondências deixados por suas participantes. Era um grupo diverso, que descobriu uma solidariedade então incomum entre mulheres. Com elas, aprendi que uma grande mudança precisa de um passo atrás do outro explicou Jane, em palestra para lançamento do livro.
Em Manchester, onde Emmeline viveu e criou a frente das suffragettes, uma estátua será inaugurada para homenagear a mulher que teve papel fundamental na aprovação do voto feminino, e que defendia o slogan Atos, não Palavras. Uma série de eventos, entre exposições, palestras e performances, celebrará seu legado no Centro Pankhurst. Para Lisa Clarke, a celebração serve de impulso:
Os efeitos da austeridade econômica afetam as mulheres de forma desproporcional, reduzindo oportunidades diz. Ainda não recebemos os mesmos salários que os homens e ainda perdemos um tempo precioso reiterando nosso direito de acesso à saúde reprodutiva. Está claro que as coisas são piores para mulheres negras, para minorias étnicas, para gays e trans, para quem tem deficiências. Ainda há muito para lutar. O legado de nossas antepassadas ajuda a ter forças.