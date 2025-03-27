Lula: Bolsonaro 'tentou dar golpe e contribuir para o meu assassinato'

Crédito: BBC

"É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira", disse Lula em entrevista coletiva na manhã de quinta-feira (27/3, horário local; noite de quarta-feira 26/3 no horário de Brasília)

"Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu", completou.

Segundo a PGR, Bolsonaro teria conhecimento e acompanhou a "evolução" do plano "Punhal Verde Amarelo" , que teria como objetivo matar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula, além de matar ou restringir a liberdade do ministro Alexandre de Moraes — na época, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi o culpado", afirmou o presidente em Tóquio.

Entretanto, Lula disse que Bolsonaro deve receber um tratamento justo no processo.

"Defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive", disse o petista, referindo-se a processos judiciais do qual foi alvo e à sua prisão por 580 dias, entre 2018 e 2019, devido a uma condenação em segunda instância que acabou anulada pelo STF.

Após ter virado réu, Bolsonaro falou à imprensa que as acusações contra ele são infundadas Crédito: Reuters

Nesta quarta, a Primeira Turma do STF decidiu por unanimidade aceitar denúncia da PGR contra Bolsonaro, que agora é réu por acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; envolvimento em organização criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Outros sete denunciados cujos casos também foram avaliados pela Primeira Turma entre terça e quarta-feira também se tornaram réus.

Entre eles, estão três generais do Exército e ex-ministros durante o governo Bolsonaro: Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).

Os oito réus fariam parte do que a Procuradoria-Geral da República (PGR) chamou de "núcleo crucial" de uma trama golpista contra a vitória de Lula nas eleições de 2022. Todos negam as acusações.

O ex-presidente afirmou que a acusação contra ele é "infundada" e destacou que não estava no Brasil no dia dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

A acusação da PGR aponta que Bolsonaro teria liderado uma tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques.

"Espero colocar um ponto final nisso. A acusação contra mim é muito grave, infundada, e não é algo que eu diga da boca para fora. Parece que há algo pessoal contra mim", disse a jornalistas.

O ex-presidente também voltou, na tarde desta quarta-feira, a colocar em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Ele está inelegível até 2030 após ter sido punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação ao colocar em dúvida a lisura das eleições de 2022.

Afago a Lira e Pacheco: 'Rei morto não é rei posto'

Lula com os atuais e ex-presidentes da Câmara e do Senado, na chegada ao Japão Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Depois de levar em sua comitiva ao Japão os ex-presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Lula fez afagos aos dois.

Questionado sobre o que o levou a decidir convidá-los — além dos dez ministros e dos atuais presidentes das duas casas legislativas, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) —, Lula afirmou que "rei morto não é rei posto".

"Rei é sempre rei", disse.

A viagem à Ásia acontece num momento em que Lula lida com pressões de partidos de sua base diante de uma reforma ministerial a ser concluída.

"Eu não seria louco de trazer os companheiros dentro do avião, um espaço muito limitado pra gente fazer as discussões que a gente pode fazer o território brasileiro e lá em Brasília. Não seria louco. E não seria prudente. Imagina viajar todo mundo de cara feia no avião, sem se cumprimentar, sabe? Ir no banheiro e ficar esperando um na porta do banheiro já chutando a porta? Não", brincou o presidente.

Lula disse ainda que o Congresso e o Executivo vão viver "o melhor momento da relação" e que "o presidente da República não é dono da razão".

Antes das perguntas dos jornalistas, na abertura de sua fala, Lula já havia citado não só os atuais presidentes da Câmara e do Senado, mas também Lira e Pacheco.

O presidente disse, ainda, que fará questão de "toda vez que viajar convidar o presidente da Câmara, o presidente do Senado".

"Já convidei muitas vezes o presidente da Suprema Corte, para a gente viajar junto, para gente retomar a normalidade democrática do país".

Visita de Lula ao Japão

Lula foi recebido em visita de Estado, um raro tipo de recepção no Japão Crédito: Getty Images

Lula passou os primeiros dias desta semana em Tóquio, em visita de Estado.

O presidente brasileiro participou de uma recepção e um jantar com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial, acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva. Também teve reunião com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e ministros brasileiros e japoneses no Palácio Akasaka, em Tóquio.

Nesta quinta-feira (27), ele embarca para o Vietnã, onde tem previstos encontros com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chính, e o presidente do Vietnã, Luong Cuong, entre outras autoridades.

No sábado (29/3), retorna ao Brasil.

A Ásia é o destino da primeira viagem internacional de longa distância do presidente após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro.

À BBC News Brasil, Janja da Silva disse que Lula está "plenamente restabelecido, sem nenhuma sequela do acidente, nem da cirurgia que aconteceu em dezembro".

Na entrevista , ela afirmou que Lula diz que será candidato em 2026 se estiver bem de saúde – e complementou dizendo que a saúde dele está "muito forte".

"Não sei [se Lula será candidato]. Você sabe que ele fala sempre que… ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu tô vendo ele muito forte de saúde, então… É isso", afirmou.

Janja chegou ao Japão uma semana antes de Lula, sem que a ida fosse divulgada, e virou alvo de críticas da oposição.

Questionada pela BBC News Brasil, Janja disse que "nunca houve falta de transparência" e afirmou que economizou em passagem aérea e hospedagem.

Em uma agenda diferente do presidente, Janja foi convidada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para visitar a finalização das obras do Pavilhão Brasil na Expo Osaka, que começa em 13 de abril e terá seis meses de duração.

"Obviamente, eu vim com a equipe precursora, inclusive, para economizar passagem aérea. Vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador", afirmou.