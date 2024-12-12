Luigi Mangione: como deve ser a defesa de suspeito de assassinar CEO de plano de saúde

Luigi Mangione está lutando contra a extradição da Pensilvânia para Nova York, onde enfrenta acusação de homicídio Crédito: Reuters

As evidências forenses e balísticas que, segundo a polícia, ligam o acusado de assassinar o executivo do setor de planos de saúde , Brian Thompson, à cena do crime, vão dificultar a defesa de seus advogados, segundo ex-promotores e outros especialistas jurídicos.

As autoridades de Nova York afirmam que impressões digitais e cartuchos de balas o ligam à cena do crime, que ocorreu em frente a um hotel em Manhattan.

Seu advogado, Thomas Dickey, disse anteriormente à imprensa local que "ainda não tinha visto nenhuma evidência" que implicasse seu cliente.

Ele afirmou que Mangione se declararia inocente das acusações que enfrenta na Pensilvânia, incluindo acusações relacionadas a armas de fogo.

Em Nova York, ele foi acusado de homicídio em segundo grau pelo assassinato a tiros de Thompson, CEO da provedora de planos de saúde UnitedHealthcare, e não está claro como ele vai se declarar.

Ao ser levado para uma audiência no tribunal, Mangione gritou em direção a repórteres as seguintes frases: 'Completamente injusto' e 'insulto à inteligência do povo americano' Crédito: Jeff Swensen/Getty Images

Atualmente, Mangione está detido em uma prisão estadual na Pensilvânia, onde luta contra a extradição para enfrentar a acusação de homicídio. A batalha legal sobre sua extradição pode levar mais de um mês para ser resolvida, segundo as autoridades.

Mas especialistas em direito disseram à BBC que é improvável que as tentativas para contestar sua extradição para Nova York sejam bem-sucedidas. No entanto, elas poderiam fornecer à sua defesa um vislumbre das evidências do Estado contra ele.

"Eu nem sei se é ele", disse o advogado de Mangione, Thomas Dickey, em uma entrevista recente à rede americana NewsNation, referindo-se às imagens do assassino de Thompson.

"Vamos avaliar e dar ao governo a chance de apresentar algumas evidências", ele acrescentou.

Se Mangione for extraditado para Nova York para enfrentar a acusação de homicídio, o advogado Mitchell Epner, ex-procurador de Nova York, disse à BBC que há, em linhas gerais, duas abordagens que o suspeito poderia adotar se ele se declarar inocente.

"A defesa número um é 'não fui eu', e a defesa número dois é 'fui eu, mas não deveria ser punido' por causa de X", afirmou.

De acordo com a polícia de Nova York, Mangione foi encontrado com uma arma semelhante à arma do crime , um silenciador e uma identidade falsa, além de três páginas manuscritas que, segundo eles, sugerem um possível motivo.

Epner ressaltou que as evidências que vieram a público até o momento significam que negar a responsabilidade está "fora de cogitação".

Outro advogado baseado em Nova York, o defensor criminal e professor Dmitriy Shakhnevich, afirmou que o advogado de Mangione também poderia, em teoria, argumentar que um "estado mental" comprometido o torna incapaz de ser julgado.

"Se um juiz determinar que ele está entendendo mal, ou não está entendendo, o que está acontecendo no tribunal, basicamente o caso não será levado adiante", explicou.

"Ele vai ser internado por um período de tempo até que seja considerado apto, o que talvez nunca aconteça."

Esta linha de defesa, acrescentou Shakhnevich, é diferente de uma alegação de insanidade, na qual seus advogados poderiam argumentar que "ele não é responsável por suas ações devido a algum transtorno mental".

"Isso também poderia considerá-lo inocente, porque você não satisfaria os elementos do crime", observou.

"Mas, novamente, ele não sai livre. Ele seria internado por um período, supondo que a defesa seja bem-sucedida."

Funcionário do McDonald's acionou polícia ao ver homem parecido com a imagem divulgada do suspeito pela morte de CEO Crédito: Jeff Swensen/Getty Images

Ameaça de 'imitadores'

O início das batalhas judiciais de Mangione fez com que doadores anônimos contribuíssem com milhares de dólares para sua defesa por meio de campanhas de arrecadação de fundos online.

Isso acontece à medida que algumas pessoas compartilham seu apoio ao suspeito e sua raiva contra o sistema de planos de saúde . O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) também alertou que alguns executivos da área de assistência à saúde estão potencialmente correndo perigo devido a uma "lista de alvos" publicada online após o assassinato de Thompson.

Em um comunicado, a polícia de Nova York disse que várias postagens virais incluíam os nomes e os salários de outros executivos do setor de seguros. Cartazes simulados de "procura-se" apresentando alguns executivos também foram pregados em Manhattan.

Mangione supostamente tinha reclamações contra o setor de maneira geral.

Timothy Gallagher, ex-agente do FBI, a polícia federal americana, e diretor administrativo da Nardello and Co, uma empresa global de investigações, advertiu que o clima atual significa que a "ameaça de um crime inspirado nesse é real".

"Há pessoas por aí que têm queixas e estão observando a quantidade de espaço na imprensa e atenção que está sendo dada ao acusado", afirmou.

Gallagher observou que houve uma "efusão de apoio de cantos obscuros da internet" para causas anticorporativas.