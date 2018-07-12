Último mergulhador a deixar caverna relata momentos dramáticos

Duas ambulâncias são vistas deixando caverna no norte da Tailândia horas após o início da operação de resgate dos adolescentes que ficaram presos na caverna durante um passeio Crédito: Sakchai Lalit

A energia elétrica e as bombas para retirar água pararam de funcionar, o que tornou imperativo deixar a caverna, contou o último mergulhador a deixar a caverna na Tailândia, após o resgate dos 12 garotos e seu treinador de futebol.

Na noite de terça-feira, as últimas cinco pessoas resgatadas haviam acabado de ser retiradas, quando de repente se ouviu um grito do lugar mais delicado do trajeto de saída - uma galeria tubular por onde se passava com muita dificuldade.

"O australiano que supervisionava a passagem começou a gritar dizendo que a bomba d'água tinha deixado de funcionar", disse Chaiyananta Peeranarong, de 60 anos, ex-comandante da Marinha tailandesa. "Se não se bombeasse a água desse lugar, só seria possível sair com um cilindro de oxigênio", explicou ele, relatando os últimos instantes da saída dramática.

Os últimos mergulhadores "correram" então para passar por esse lugar, um pesadelo por ser tão estreito. Chaiyananta deixou os colegas passarem e saiu por último. Teve tempo apenas de passar antes de o lugar ficar totalmente submerso. "A água já chegava na cabeça, quase ao ponto de precisar de um cilindro de oxigênio", contou.

O ex-comandante tailandês explicou que a prioridade da equipe internacional de especialistas, da qual fazia parte, era garantir que os meninos não entrassem em pânico. Por isso, alguns foram sedados e adormecidos, como mostra um vídeo divulgado na quarta-feira pela célula de crise. "Os médicos verificavam constantemente o estado e o pulso, disse Chaiyananta.

"Disseram à imprensa que os garotos deveriam aprender a mergulhar. Eles não comiam ou dormiam há dias. Como teriam encontrado energia para praticar? Era absurdo", criticou ele.

A célula de crise afirmou que os mergulhadores que permaneceram com o grupo antes da saída o ensinaram a se familiarizar com o equipamento para mergulhar.

"Precisávamos apenas que soubessem como respirar e não entrar em pânico na água. Precisávamos apenas que se sentissem seguros, que tudo iria bem", disse.