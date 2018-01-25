Louvre interdita exposição devido a risco de inundações do Sena

Museu do Louvre, em Paris Crédito: Reprodução/Pixabay

O serviço de meteorologia francês emitiu alerta laranja, o segundo maior nível de vigilância, para enchentes em 15 departamentos, enquanto os rios que atravessam o país inundam diversas localidades. As mais ameaçadas estão no Norte e no Leste da França. Uma exposição no Museu do Louvre, em Paris, está fechada ao público devido aos riscos de inundação.

O nível de água do rio Sena, que corta a capital francesa, deve continuar aumentando até sábado. De acordo com o Méteo France, níveis excepcionais de chuva neste inverno em Paris, duas vezes mais elevados do que o normal para a estação, têm provocado inundações. Quatro outros departamentos na região central também emitiram alertas de neve.

O Louvre, na capital, informou que uma das exposições está fechada devido ao aumento do nível das águas fluviais. A previsão é que fique sem receber visitantes até domingo. Além disso, cinco estações da RER, o metrô regional, foram interditadas, segundo a agência de notícias "Ansa".

"Devido ao alto nível do rio Sena, o piso baixo do Departamento de Arte Islâmica está fechado ao público. Nós nos desculpamos por qualquer incoveniência causada", afirmou o museu em um comunicado publicado no Facebook na segunda-feira.