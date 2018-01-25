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Ameaça

Louvre interdita exposição devido a risco de inundações do Sena

O serviço de meteorologia francês emitiu alerta laranja para enxentes em 15 departamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 14:19

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 14:19

Museu do Louvre, em Paris Crédito: Reprodução/Pixabay
O serviço de meteorologia francês emitiu alerta laranja, o segundo maior nível de vigilância, para enchentes em 15 departamentos, enquanto os rios que atravessam o país inundam diversas localidades. As mais ameaçadas estão no Norte e no Leste da França. Uma exposição no Museu do Louvre, em Paris, está fechada ao público devido aos riscos de inundação.
O nível de água do rio Sena, que corta a capital francesa, deve continuar aumentando até sábado. De acordo com o Méteo France, níveis excepcionais de chuva neste inverno em Paris, duas vezes mais elevados do que o normal para a estação, têm provocado inundações. Quatro outros departamentos na região central também emitiram alertas de neve.
O Louvre, na capital, informou que uma das exposições está fechada devido ao aumento do nível das águas fluviais. A previsão é que fique sem receber visitantes até domingo. Além disso, cinco estações da RER, o metrô regional, foram interditadas, segundo a agência de notícias "Ansa".
"Devido ao alto nível do rio Sena, o piso baixo do Departamento de Arte Islâmica está fechado ao público. Nós nos desculpamos por qualquer incoveniência causada", afirmou o museu em um comunicado publicado no Facebook na segunda-feira.
As águas do Sena subiram 5,44 metros na manhã desta terça-feira na altura da ponte Austerlitz na parte leste de Paris. A previsão é que alcance 6,1 metros até sábado.

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