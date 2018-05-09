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Conversa

Local do encontro de Trump com Kim Jong-un será anunciado em 3 dias

As declarações foram dadas em uma conversa com jornalistas na Casa Branca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 19:31

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 19:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje (9) que a Casa Branca anunciará dentro de três dias o lugar do encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Adiantou que o local não será a zona desmilitarizada na fronteira entre a Coreia do Norte e a do Sul. As declarações foram dadas em uma conversa com jornalistas na Casa Branca.
Mais cedo, Trump tinha confirmado pelo Twitter que a data e o local da reunião estavam definidos. O presidente disse que os detalhes foram acertados em uma conversa entre Kim Jong-un e o secretário de Estado norte-americano, Mile Pompeu, em viagem a Pyongyang.
Em uma sequência de mensagens pela rede social, o presidente norte-americano noticiou ainda que três norte-americanos presos na Coreia do Norte foram libertados e estão a caminho dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano acompanha os ex-prisioneiros na viagem de volta para casa.
Tenho o prazer de informar que o secretário de Estado, Mike Pompeo, está a caminho de volta da Coreia do Norte com três maravilhosos cavalheiros, que todos estão ansiosos para encontrar. Eles parecem estar em bom estado de saúde. Além disso, bom encontro com Kim Jong Un. Data e local definidos, disse Trump em um dos tuítes.
Os três homens ex-prisioneiros são Kim Hak-song, Tony Kim e Kim Dong-chu. Eles estavam presos acusados de espionagem e atos hostis e tinham sido condenados a trabalhos forçados.
Trump informou ainda que receberá a comitiva na Base Aérea de Andrews, em Maryland, próximo a Washington, às 2h da madrugada de quinta-feira (10), horário local.
A libertação foi noticiada pela imprensa norte-americana como uma vitória da diplomacia de Trump. A entrega dos presos é vista como um gesto de boa vontade de Kim Jong-Un.

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