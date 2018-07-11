Livro revela a anatomia dos heróis e vilões 

'DC Comics: Anatomy of a Metahuman' revela como é a fisiologia dos heróis da DC Comics Crédito: Reprodução

Se você sempre quis saber como era o corpo dos heróis dos quadrinhos, sua espera acabou. Há um novo livro que traz ilustrações comentadas mostrando como seria a anatomia desses personagens se eles existissem na vida real.

DC Comics: Anatomy of a Metahuman deve chegar em setembro às livrarias americanas e é quase uma enciclopédia recheada de ciência sobre como o corpo e os superpoderes dos heróis e vilões funciona. Há, por exemplo, os detalhes do globo ocular do Homem de Aço e como sua visão de raio-x atua.

O livro será publicado pela editora Insight Editions, que criou uma história fictícia sobre a origem da obra: preocupado com a ameaça que os "metahumanos" seriam para o mundo, Batman começou a compilar um dossiê detalhado sobre a fisiologia e as habilidades dessas pessoas.

'DC Comics: Anatomy of a Metahuman' deve chegar às livrarias americanas em setembro de 2018 Crédito: Reprodução

Os capítulos, inclusive, possuem anotações de teorias criadas pelo próprio Cavaleiro das Trevas sobre a composição corporal única dos heróis.

Além de Homem de Aço, o livro ainda tem detalhes de outros personagens da Liga da Justiça, como Aquaman, além de vilões como Bane, Darkseid e Apocalypse.

As primeiras imagens foram compartilhadas pelo ilustrador Ming Doyle, que trabalhou no livro junto aos autores S.D. Perry e Matthew Manning, em seu Twitter. Confira: