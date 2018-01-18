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Obra polêmica

Livro que estremeceu governo Trump se tornará série de TV

Direitos de adaptação de 'Fogo e fúria' foram comprados por cifras milionárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 00:27

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 00:27

Escrita pelo jornalista Michel Wolff, a obra revela os bastidores do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e afirma que ele não está preparado para ocupar o cargo Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O polêmico livro "Fogo e Fúria: Por Dentro da Casa Branca de Trump" será adaptado para uma série de televisão, informou o "The Hollywood Reporter" nesta quarta-feira (17). A publicação chega ao Brasil em março, pela Editora Objetiva.
De acordo com o site, a Endeavor Content adquiriu os direitos da publicação por meio de um acordo de sete dígitos, ou seja, mais de US$1 milhão. No entanto, até o momento, ainda não há nenhum estúdio confirmado para produzir o projeto.
Escrita pelo jornalista Michel Wolff, a obra revela os bastidores do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e afirma que ele não está preparado para ocupar o cargo. O autor fez 200 entrevistas, porém a mais polêmica delas foi com o ex-estrategista-chefe da Casa Branca, considerado mentor da política conservadora de Trump, Steve Bannon.
No livro há diversas revelações contra Trump, inclusive sobre encontros de seu filho mais velho com uma advogada russa durante a campanha eleitoral para tentar achar informações contra a democrata Hillary Clinton. No entanto, o magnata chegou a falar que a publicação está repleta de "mentiras".
A obra será publicada em 32 países e até o fim de fevereiro é previsto uma versão em espanhol, árabe, português, japonês e diversos outros idiomas. Neste mês, ele rapidamente entrou para a lista dos mais vendidos do "New York Times".
 

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