Livres do Estado Islâmico, cidadãos de Raqqa veem volta de sorrisos

Síria Crédito: Sana/AP

Diante de um edifício com a fachada destruída em Raqqa, um homem prepara bolinhos usando grão-de-bico triturado e os coloca para fritar em óleo fervendo. Na ex-capital dos jihadistas na Síria, os habitantes podem degustar do novo e legendário "falafel do rei". O antigo bastião do grupo Estado Islâmico (EI), situado no Norte da Síria, tenta aos poucos retomar a vida. Uma coalizão de combatentes curdos e árabes o reconquistaram em meados de outubro, com a ajuda dos Estados Unidos.

 Faz quase 15 dias que reabrimos  conta Amar Qasab, proprietário deste pequeno restaurante localizado no centro dessa cidade, devastada após meses de combates e ataques aéreos, sem água corrente ou eletricidade.

Apesar dos destroços e da enorme quantidade de minas colocadas pelos jihadistas, centenas de famílias voltaram à Raqqa para reconstruir suas casas. "Minha alegria é indescritível quando vejo as pessoas regressarem à cidade e comerem aqui de novo", comenta Qasab, de 33 anos. Segundo ele, diariamente são vendidos cerca de 1.200 bolinhos, porque muitos habitantes ainda não possuem cozinha.

'MAIS BONITA DO QUE ANTES'

Homens e mulheres aguardam na entrada do restaurante, há 40 anos considerado uma nome de peso no cenário culinário de Raqqa, e que permaneceu aberto até mesmo quando os jihadistas se apoderaram da cidade em 2014, até que acabou suspendendo suas atividades há um ano.

Por trás do balcão, o proprietário coloca sobre o pão o falafel fumegante. O prato é acompanhado de salada verde e tomates, regados por um delicioso molho de tahine. Na calçada, junto a restos de escombros, foram instaladas mesas e cadeiras para que os clientes possam degustar o falafel.

 Vim aqui pela primeira vez quando tinha 10 anos , conta Ahmed Hasan, sentado em frente ao restaurante. Sua família gostava muito do local por causa do jardim que existia ali. O homem, de aproximadamente 50 anos, se viu expulso pelo EI da ex-capital jihadista há dois anos, assim como todos os curdos. Muita gente sequer retornou. Se Deus quiser a situação melhorará e Raqqa será mais bonita do que antes, afirma Hasan.

'GRANDES PERDEDORES'

A cidade busca voltar à atividade normal. Carros-pipa abastecem residências, alguns habitantes começam a reconstruir seus muros com tijolos e cimento, vendedores comercializam tomates, laranjas e couve-flor e, em frente a uma padaria, filas são formadas. Ainda assim, a indignação persiste.

 A situação é trágica, minha casa está em ruínas  lamenta Abdel Sattar al Abid, de 39 anos, disposto a reconstruí-la.  Arrisquei minha vida ao entrar sem prestar atenção às minas. Acabamos de começar as obras  explica.

Esse pai de seis filhos, que acusa as autoridades locais de não tomarem nenhuma atitude. Os carro-pipa nos traz água, mas não sabemos nem ao menos de onde vem, se desespera al Abid.

Imane al Faraj, de 40 anos, voltou há três semanas.  Somente restou um quarto, o ajeitei e instalei uma porta, todos vivemos nele  relata a mãe de oito filhos. Um pouco mais distante, um posto improvisado de combustível permite que os calefadores funcionem.