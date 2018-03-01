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Ataque

Leoa sai para 'passeio' em santuário na África e acaba matando mulher

O incidente ocorreu, na terça-feira (27), em um santuário ecológico em Dinokeng, na África do Sul

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:34
Kevin Richardson e um dos leões da reserva de Dinokeng Crédito: Reprodução | Kevin Richardson
Uma leoa que havia saído para dar "um passeio" sob supervisão de Kevin Richardson, conhecido como "encantador de leões", acabou matando uma mulher. O incidente ocorreu, na terça-feira (27), em um santuário ecológico em Dinokeng, na África do Sul.
Três felinos (duas leoas e um leão) foram soltos por Richardson e um outro profissional da reserva. Em um determinado momento, um das leoas passou a seguir um impala. Na corrida, a leoa encontrou a mulher, que caminhava pelo local, a quase 2 quilômetros do ponto inicial.
Segundo reportagem da CBS News, a mulher, de 22 anos, chegou a ser socorrida em uma tenda, mas não resistiu aos graves ferimentos. Richardson afirmou ter enviado aos moradores da região uma "notificação" de que iria sair com os leões. O caso está sendo investigado pela polícia.
"Eu e o o meu experiente colega levamos os três leões para a reserva, como costumamos fazer, para os seus exercícios", escreveu Richardson no seu site. "Um leoa seguiu um impala e encontrou a mulher. Estou arrasado e chocado", acrescentou.
A vítima estava acompanhando um amigo em um projeto universitário quando foi atacada. "Quando eles estavam saindo da reserva foram atacados", disse Connie Moganedi, porta-voz da polícia. A reserva abriga espécies dos "grandes cinco" animais da África: rinocerontes, búfalos, leopardos, leões e elefantes.

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