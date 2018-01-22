Lenda do futebol, George Weah assume presidência da Libéria

George Weah Crédito: Reprodução/Intagram

A lenda do futebol George Weah assume, nesta segunda-feira, a presidência da Libéria sob a promessa de melhorar o emprego e a educação no país africano. O ganhador da Bola de Ouro em 1995, quando brilhava no clube italiano Milan, sobe ao comando da terra natal 15 anos depois das guerras civis que deixaram mais de 250 mil mortos.

Único africano a ser eleito melhor jogador do mundo pela Fifa, Weah vai suceder a Nobel da Paz Ellen Johnson Sirleaf, primeira mulher a assumir a presidência, em 2005. Ela deixa o poder após dois mandatos de seis anos cada um.

A passagem de faixa presidencial desta segunda-feira marca a primeira transição democrática na Libéria. A cerimônia está prevista para o estádio Samuel Kanyon Doe, perto da capital Monróvia, onde ele nasceu, em 1966.

Os chefes de Estado de Gana, Mali, Nigéria e Togo devem assistir à posse, ao lado de amigos e ex-companheiros de futebol de Weah, ex-atacante do Mônaco, do Paris Saint-Germain e do Milan.

Em sua primeira candidatura, Weah foi derrotado por Sirleaf, mas conseguiu levar sua popularidade à cena política e chegou ao Senado em 2014. Grupos de voluntários espalharam enfeites pela capital na expectativa pelo governo do ex-jogador e pela consolidação da democracia no país.

"É a primeira vez que vejo uma passagem de poder pacífica na Libéria. Toda a esperança desse povo depende dele (Weah). Todos pensam que, se ele fracassar, a maioria do povo estará decepcionada com os políticos", frisou o vendedor ambulante Samuel Harmon, de 30 anos.

Apesar da manutenção da paz, a antecessora de Weah viu o aumento da pobreza extrema e não conduziu reformas econômicas e sociais eficientes. O novo presidente teve apenas um mês para montar seu gabinete em função das denúncias de fraude da oposição, vencida nas urnas.