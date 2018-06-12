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Leia a íntegra da declaração conjunta de Donald Trump e Kim Jong-un

Líderes se comprometem a construir um regime de paz duradouro na Península Coreana

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:12
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (e), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posam para fotos no Hotel Capella, na ilha de Sentosa, em Cingapura, antes de dar início a conversas sobre o arsenal nuclear da Coreia do Norte Crédito: Evan Vucci
"Declaração conjunta do presidente Donald J. Trump dos Estados Unidos da América e do presidente Kim Jong-un da República Popular Democrática da Coréia na Cúpula de Cingapura
O presidente Donald J. Trump dos Estados Unidos da América e o presidente Kim Jong-un da Comissão de Assuntos de Estado da República Democrática Popular da Coreia (RPDC) realizaram a primeira e histórica cúpula em Cingapura em 12 de junho de 2018.
O presidente Trump e o presidente Kim Jong-un realizaram uma troca de opiniões abrangente, profunda e sincera sobre as questões relacionadas ao estabelecimento de novas relações EUA-RPDC e a construção de um regime de paz duradouro e robusto na Península Coreana. O presidente Trump se comprometeu a fornecer garantias de segurança à RPDC, e o presidente Kim Jong-un reafirmou o seu firme compromisso em completar a desnuclearização da Península da Coreia.
Os Estados Unidos e a RPDC comprometem-se a estabelecer novas relações EUA-RPDC de acordo com o desejo dos povos dos dois países por paz e prosperidade.
Os Estados Unidos e a Coreia do Norte unirão seus esforços para construir um regime de paz duradouro e estável na Península Coreana.
Reafirmando a Declaração de Panmunjom de 27 de abril de 2018, a RPDC se compromete a trabalhar para a desnuclearização completa da Península Coreana.
Os Estados Unidos e a RPDC comprometem-se a recuperar os prisioneiros de guerra e desaparecidos em combate, incluindo o repatriamento imediato daqueles que já foram identificados.
Tendo reconhecido que a cúpula EUA-RPDC  a primeira da história  foi um acontecimento memorável de grande importância na superação de décadas de tensões e hostilidades entre os dois países e para a abertura de um novo futuro, o presidente Trump e o presidente Kim Jong-un se comprometem a implementar as cláusulas desta declaração conjunta de forma completa e rápida. Os Estados Unidos e a RPDC se comprometem a realizar negociações subsequentes, lideradas pelo Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e um funcionário relevante de alto escalão da RPDC, na data mais próxima possível, para implementar os resultados da cúpula EUA-RPDC.
O presidente Donald J. Trump, dos Estados Unidos da América, e o presidente da Comissão de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, se comprometeram a cooperar para o desenvolvimento de novas relações EUA-RPDC e para a promoção da paz, prosperidade e segurança da Península Coreana e do mundo.
DONALD J. TRUMP
Presidente dos Estados Unidos da América
KIM JONG UN
Presidente da Comissão de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia"

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