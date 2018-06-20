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Consumo e cultivo

Lei que legaliza maconha no Canadá entrará em vigor em outubro

Primeiro-ministro Justin Trudeau fez o anúncio nesta quarta-feira (20)

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 20:12
Crédito: Pixabay
O consumo e o cultivo de maconha serão legais no Canadá a partir de 17 de outubro, anunciou nesta quarta-feira (20) o primeiro-ministro, Justin Trudeau, na Câmara dos Comuns, em Ottawa. O Canadá se tornará, assim, o primeiro país do G7 a autorizar o uso recreativo da droga e o segundo do mundo, depois do Uruguai.
Trudeau fez o anúncio depois de as duas câmaras do Parlamento aprovarem o projeto de lei. A Câmara dos Deputados deu sua aprovação na última segunda-feira, dia 18. A lei foi aceita com 205 votos a favor e 82 contra.
> Senado do Canadá aprova legalização da maconha
A expectativa inicial era de que a liberação entrasse em vigor no início de setembro, mas a data ficou determinada apenas para meados de outubro.
Ficará, então, não só autorizado o uso pessoal, mas também o cultivo de quatro pés de cannabis por pessoa.
"Reconhecemos que há diversas perspectivas em todo o país, mas fizemos estudos e as consultas sobre o cultivo domiciliar", afirmou o primeiro-ministro. "Em três anos, poderemos revisar o que funciona e o que não funciona".
 

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