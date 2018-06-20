Lei que legaliza maconha no Canadá entrará em vigor em outubro

Crédito: Pixabay

O consumo e o cultivo de maconha serão legais no Canadá a partir de 17 de outubro, anunciou nesta quarta-feira (20) o primeiro-ministro, Justin Trudeau, na Câmara dos Comuns, em Ottawa. O Canadá se tornará, assim, o primeiro país do G7 a autorizar o uso recreativo da droga e o segundo do mundo, depois do Uruguai.

Trudeau fez o anúncio depois de as duas câmaras do Parlamento aprovarem o projeto de lei. A Câmara dos Deputados deu sua aprovação na última segunda-feira, dia 18. A lei foi aceita com 205 votos a favor e 82 contra.

A expectativa inicial era de que a liberação entrasse em vigor no início de setembro, mas a data ficou determinada apenas para meados de outubro.

Ficará, então, não só autorizado o uso pessoal, mas também o cultivo de quatro pés de cannabis por pessoa.

"Reconhecemos que há diversas perspectivas em todo o país, mas fizemos estudos e as consultas sobre o cultivo domiciliar", afirmou o primeiro-ministro. "Em três anos, poderemos revisar o que funciona e o que não funciona".