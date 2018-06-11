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Lei da neutralidade da rede expira nos EUA nesta segunda-feira

Com as novas regras, provedores de banda larga podem limitar o acesso de americanos desacelerando ou bloqueando o tráfego na internet

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 14:40
Comissão Federal de Comunicações (FCC) suspendeu as regras de neutralidade da rede Crédito: Divulgação
A Lei de neutralidade da rede expirou nesta segunda-feira, 11, nos Estados Unidos. Agora, empresas provedoras de banda larga podem desacelerar ou bloquear o tráfego de americanos na internet. De outro lado, tribunais e deputados tentam reverter essa decisão, mas o cenário não é favorável àqueles que querem a anulação da nova regra.
Com a nova lei, empresas de banda larga como Comcast, AT&T a Verizon Communications, precisarão divulgar publicamente suas práticas de gerenciamento de tráfego na web. Com essas informações, os reguladores vão poder identificar se as práticas estão sendo ou não competitivas. A determinação da FCC exige que as empresas divulguem as informações por meio de um site que seja público e de fácil acesso.
Por enquanto, os provedores de banda larga dizem que os consumidores não precisam se preocupar.
"Hoje, os negócios estão na internet - os filmes são transmitidos, o e-commerce está prosperando e os defensores estão usando a internet para fazer suas vozes serem ouvidas", disse Jonathan Spalter, presidente do grupo de comércio de banda larga USTelecom com membros como AT & T e Verizon à agência de notícias Blomberg. "Esses benefícios positivos e profundos de uma internet gratuita e aberta - entre muitos outros - estão aqui para ficar".
O executivo disse ainda que os provedores de banda larga continuam comprometidos com "os princípios sob os quais a inovação na Internet prosperou".
DECISÃO
 
O fim da neutralidade da rede foi definido em dezembro de 2017 em votação realizada pelos membros da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) - órgão responsável por fiscalizar prestadoras de serviços de internet e formado majoritariamente por republicanos. A nova lei revogava as regras estabelecidas pelo então presidente, o democrata Barack Obama. Desde então senadores e deputados democratas tentam reverter à dentro do Congresso americano.
Agora, para que a nova regra seja barrada é preciso que os democratas consigam a maioria dos votos dos membros da Câmara dos Deputados. Segundo estimativa da Bloomberg, 50 parlamentares já se disseram favoráveis a votação contra o fim da neutralidade da rede. Manobra semelhante já aconteceu no Senado, onde os parlamentares foram favoráveis por revogar a decisão do FCC.
Em paralelo, empresas de internet, além de 22 estados e o Distrito de Colúmbia ingressaram com ações para contestar a decisão do órgão regulador. Mas especialistas acreditam que é a pressão popular que deve decidir pelo retorno das antigas normas de neutralidade da rede.
Os consumidores querem uma internet aberta. Eles não querem que seus provedores de banda larga bloqueiem sites ou censurem conteúdo, e essa agência deu aos provedores de banda larga o direito legal de fazer isso. Eu acho que isso é loucura, defende Jessica Rosenworcel, uma das comissárias democrata que votou contra a nova lei.
Já o presidente da FCC, líder do processo que garantiu a nova regra, o republicano Ajit Pai, acredita no efeito contrário. Isso significará acesso à internet melhor, mais rápida e mais barata para os consumidores e mais competição, disse Pai em entrevista coletiva em 7 de junho em Washington.

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