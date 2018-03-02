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Pensando no futuro

Lego começa a produzir peças com plástico sustentável

Polietileno obtido da cana-de-açúcar substitui derivado do petróleo

Publicado em 02 de Março de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 11:53
No início, medida atinge apenas elementos botânicos, como árvores, arbustos e folhas Crédito: Divulgação
O Lego é um dos brinquedos mais populares em todo o mundo, mas as peças de montar consomem toneladas de plástico todos os anos, obtidas do petróleo. Com planos para um futuro sustentável, a empresa com sede em Billund, na Dinamarca, anunciou que ainda neste ano os elementos botânicos, como folhas, arbustos e árvores, serão produzidas com polietileno obtido da cana-de-açúcar, conhecido como plástico verde.
 No Grupo Lego nós queremos fazer um impacto positivo no mundo que nos cerca, e estamos trabalhando duro para fazer os melhores produtos para as crianças usando materiais sustentáveis  anunciou Tim Brooks, vice-presidente de Responsabilidade Ambiental no Grupo Lego.  Nós estamos orgulhosos de que as primeiras peças de Lego feitas com plástico sustentável estão em produção e estarão nas caixas de Lego neste ano. Este é um grande primeiro passo em direção ao nosso compromisso ambicioso de fazer todas as peças de lego usando materiais sustentáveis.
Há três anos, a companhia estabeleceu um plano para tornar todos os produtos sustentáveis. Na ocasião, foi anunciada a criação de um grupo com cem funcionários e investimentos de aproximadamente R$ 500 milhões para a pesquisa e implementação de materiais alternativos. Desde 1963 as peças de Lego são produzidas a partir do acrilonitrila butadieno estireno, conhecido pela sigla ABS, um material termoplástico obtido do petróleo rígido e leve, de uso comum na fabricação de produtos moldados.
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As novas peças são feitas a partir do polietileno, um plástico flexível e durável que, apesar de ser obtido da cana-de-açúcar, é tecnicamente idêntico aos produzidos usando plástico convencional. Segundo a companhia, as peças foram testadas exaustivamente para garantir que o novo plástico atenda aos padrões de qualidade e segurança da marca.
 Os produtos Lego sempre ofereceram experiências de alta qualidade dando a cada criança a chance de moldar seu próprio mundo por meio de brincadeiras inventivas  disse Brooks.  As crianças e os pais não irão notar qualquer diferença na qualidade ou aparência dos novos elementos, porque o polietileno obtido de plantas tem as mesmas propriedades que o polietileno convencional.
A medida ainda é tímida, o polietileno verde representa apenas entre 1% e 2% do total de plástico utilizado pela empresa, mas a expectativa é que o uso de materiais sustentáveis avance nos próximos anos. Em parceria com a ONG World Wildlife Fund (WWF), o Grupo Lego se propôs a reduzir as emissões de CO2 na fabricação dos produtos e na cadeia produtiva, num esforço para conter as mudanças climáticas.

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