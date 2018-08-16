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R$ 384 mil

Ladrão rouba trailer com 98 mil dólares em macarrão instantâneo

Valor é estimado em quase 384 mil reais e caso ainda está sendo investigado

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 16:01
Ladrão rouba trailer com 98 mil dólares em macarrão instantâneo Crédito: Divulgação
Crimes com histórias interessantes mexem com o imaginário das pessoas em filmes e séries. No entanto, a vida real não fica para trás. Um assaltante roubou um trailer no Condado de Fayette de Geórgia, nos Estados Unidos, com quase 100 mil dólares (R$ 384 mil) em pacotes de macarrão instantâneo. O veículo, de cerca de 16 metros, estava estacionado num posto de gasolina da Chevron, quando foi levado pelo ladrão.
Autoridades de Fayette informaram ao canal regional Waga que o caso está sob investigação e que o automóvel foi roubado entre o dia 25 de julho e 1º de agosto. Além do autor desse delito, a polícia também está à procura dos responsáveis por cinco arrombamentos de carros e pelo roubo de uma motocicleta.
O xerife Barry Babb disse à emissora que o dono do trailer tinha permissão para estacionar no local e que o motorista estava "seguro" quando foi roubado.

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