Kim permitirá vistoria em centro de testes nucleares desativado

Kim Jong-Un é o líder da Coreia do Norte Crédito: Divulgação / Lance

Kim Jong Un. Inspetores internacionais poderão ter acesso ao centro de testes nucleares desmantelado no primeiro semestre deste ano na Coreia do Norte, afirmou nesta segunda-feira o secretário de Estado americano Mike Pompeo, após uma reunião com o líder norte-coreano

O chefe da diplomacia americana também citou "avanços" rumo à desnuclearização da Península Coreana.

Pompeo se reuniu com o dirigente norte-coreano em Pyongyang no domingo com o objetivo de acelerar o processo de desnuclearização do país.

"O líder Kim disse que está disposto a permitir que entrem para ver o complexo desmantelado de Punggye-ri", declarou Pompeo.

A Coreia do Norte afirmou ter desmantelado por completo o centro de testes nucleares de Punggye-ri em maio, mas ainda não permitiu que observadores internacionais internacionais tenham acesso ao local para comprová-lo.

China, foi o cenário dos seis testes nucleares da Coreia do Norte, incluindo o mais recente e mais potente, em setembro do ano passado. Punggye-ri, perto da fronteira com a, foi o cenário dos seis testes nucleares da Coreia do Norte, incluindo o mais recente e mais potente, em setembro do ano passado.

Os inspetores poderão ter acesso assim que as duas partes alcançarem um acordo sobre a "logística", afirmou Pompeo aos jornalistas em Seul, antes de viajar a Pequim.

A desnuclearização da Coreia do Norte é um "processo longo", disse Pompeo, e ainda é preciso fazer mais para implementá-la.

"Mas fizemos avanços significativos", ponderou. "Tivemos uma conversa produtiva".

ENCONTRO 'MARAVILHOSO', DIZ KIM

Donald Trump "o mais rápido possível". Kim descreveu a reunião com Pompeo como "produtiva e maravilhosa", segundo a mídia estatal norte-coreana, e os dois concordaram em marcar uma nova cúpula com o presidente americano"o mais rápido possível".

"Kim Jong-un expressou satisfação com as conversas produtivas e maravilhosas com Mike Pompeo, nas quais as posições mútuas foram completamente compreendidas", disse a emissora estatal KCNA. "Junto com Pompeo, Kim analisou o desenvolvimento positivo da situação na Península Coreana, e explicou detalhadamente as propostas para resolver a questão da desnuclearização, bem como outros assuntos de interesse de ambos os lados. Opiniões construtivas foram trocadas" no encontro.

Foi um desfecho bem diferente da visita anterior de Pompeo a Pyongyang, em July, quando o governo norte-coreano afirmou que o secretário de Estado americano fizera "exigências como as de um gângster" a autoridades. Na ocasião, ele não se reuniu com Kim.

Segundo a KCNA, Kim afirmou acreditar que o diálogo entre EUA e Coreia do Norte vai prosseguir de forma favorável, "baseado na profunda confiança entre os dois líderes das nações", e expressou gratidão a Trump por fazer um esforço sincero para implementar o acordo combinado entre ambos na cúpula de Cingapura, em junho.

NOVA REUNIÃO COM RÚSSIA E CHINA

Também nesta segunda-feira, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou que o líder norte-coreano se reunirá em breve com os presidentes da China e da Rússia, num novo passo para reduzir a tensão na península coreana.

Na véspera, Moon confirmou que Washington e Pyongyang devem realizar um segundo encontro de cúpula tão logo seja possível.

Rússia e a visita do presidente (chinês) Xi Jinping à Coreia do Norte devem acontecer em breve", disse Moon. "Independentemente da segunda reunião de cúpula Estados Unidos-Coreia do Norte, a visita do líder Kim Jong Un àe a visita do presidente (chinês) Xi Jinping à Coreia do Norte devem acontecer em breve", disse Moon.

Um encontro entre Kim e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também é possível, destacou Moon, antes de afirmar que "uma nova ordem está surgindo na Península Coreana".

Em Moscou, o Kremlin confirmou que foi feito um convite a Kim para uma visita, cuja data ainda não está marcada. E comunicou que já houve uma reunião entre os vice-chanceleres de ambos os países no sentido de um acordo sobre a situação na península.