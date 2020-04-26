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Ausência em eventos

Kim Jong-un está vivo e bem, diz porta-voz da Coreia do Norte

Rumores sobre a saúde e mesmo a possível morte do líder norte-coreano têm circulado na última semana, com base em sua ausência a eventos públicos importantes do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 19:44

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 19:44

Kim Jong-un
Kim Jong-un: rumores sobre a sua morte foram levantadas pela imprensa Crédito: Wikipedia
SÃO PAULO - O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está "vivo e bem", segundo afirmou um porta-voz sul-coreano ao canal americano Fox News neste domingo (26).
"A posição de nosso governo é firme", disse Chung-in Moon, conselheiro de política externa do presidente Moon Jae-in. "Kim está vivo e bem. Ele tem estado na área de Wonsan desde 13 de abril. Nenhum movimento suspeito foi detectado até agora."

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Rumores sobre a saúde e mesmo a possível morte do líder norte-coreano têm circulado na última semana, com base em sua ausência a eventos públicos importantes do país, como o aniversário de seu avô, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, no último dia 15.
Como o país é um dos mais fechados do mundo, há pouca certeza sobre os motivos do sumiço de Kim, mas não há tampouco qualquer confirmação de que ele tenha morrido, como se especula, por uma cirurgia malfeita no coração.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tratou como falsos os rumores sobre a morte de Kim.
A última aparição do líder norte-coreano na mídia estatal foi em 11 de abril, há mais de duas semanas.

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