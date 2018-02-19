KFC fecha metade das lojas no Reino Unido por falta de frango

A rede de fast-food KFC fechou mais de metade dos seus 900 pontos de venda no Reino Unido após problemas com a entrega de frangos. Na semana passada, a empresa mudou seu contrato de entrega para a DHL, empresa de transporte que alegou"problemas operacionais" pela interrupção do fornecimento.
"Nós contratamos um novo parceiro de entrega, mas eles tiveram alguns problemas de iniciação obter frango fresco para 900 restaurantes em todo o país é bastante complexo", disse o KFC em seu site.
Não ficou claro quando os problemas de entrega seriam corrigidos e os trabalhadores estão sendo incentivados a tirar férias, mas não seriam obrigados a fazê-lo, disse um porta-voz da KFC.
"Nossas equipes estão trabalhando todas as horas para recuperar o mais rápido possível, mas é muito cedo para dizer quanto tempo demorará para recuperar o atraso", disse o porta-voz.