KFC fecha metade das lojas no Reino Unido por falta de frango

A empresa que fazia a entrega dos frangos, alegou "problemas operacionais" pela interrupção do fornecimento Crédito: Reprodução | Instagram KFC

A rede de fast-food KFC fechou mais de metade dos seus 900 pontos de venda no Reino Unido após problemas com a entrega de frangos. Na semana passada, a empresa mudou seu contrato de entrega para a DHL, empresa de transporte que alegou"problemas operacionais" pela interrupção do fornecimento.

"Nós contratamos um novo parceiro de entrega, mas eles tiveram alguns problemas de iniciação  obter frango fresco para 900 restaurantes em todo o país é bastante complexo", disse o KFC em seu site.

Não ficou claro quando os problemas de entrega seriam corrigidos e os trabalhadores estão sendo incentivados a tirar férias, mas não seriam obrigados a fazê-lo, disse um porta-voz da KFC.