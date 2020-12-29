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Saúde

Kamala Harris, vice-presidente eleita dos EUA, toma vacina contra Covid-19

A vice-presidente eleita dos Estados Unidos tomou primeira dose de vacina da Moderna pouco mais de uma semana depois do presidente democrata Joe Biden.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 18:49

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 18:49

Kamala Harris toma a vacina contra Covid-19 nos Estados Unidos
Kamala Harris toma vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos.  Crédito: Reprodução/ Instagram/ @kamalaharris
A vice-presidente eleita dos EUA, Kamala Harris, tomou a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (29), em um hospital em Washington. Durante transmissão ao vivo na TV, a democrata incentivou os americanos a se imunizarem.
"Trata-se literalmente de salvar vidas", disse Kamala, 56. "Eu confio nos cientistas. E foram os cientistas que criaram e aprovaram essa vacina. Portanto, peço a todos que, quando for sua vez, vacinem-se."
O marido da democrata, Doug Emhoff, também se imunizou. O casal recebeu a vacina desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Moderna.
Os Estados Unidos autorizaram o uso emergencial de dois imunizantes, um desenvolvido pelas empresas Pfizer e BioNTech, liberada em 11 de dezembro, e outro pela Moderna, aprovada sete dias depois.
O presidente eleito Joe Biden tomou a vacina da Pfizer-BioNTech no dia 21 de dezembro, em um hospital na cidade de Newark, no estado de Delaware, e também incentivou a população americana a fazer o mesmo. Ele disse ainda que o governo Trump merece reconhecimento pela vacina.
Aos 78 anos, ele faz parte do grupo de maior risco à doença e será a pessoa mais velha a iniciar um primeiro mandato como presidente na história dos EUA -ele tomará posse no dia 20 de janeiro.
O governo herdará os desafios logísticos de distribuir a vacina a centenas de milhões de americanos, bem como a tarefa de persuadir as pessoas que temem que seu desenvolvimento tenha sido apressado por razões políticas.

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