Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Justiça libera o uso privado da maconha na África do Sul
Sentença histórica

Justiça libera o uso privado da maconha na África do Sul

Corte Constitucional ordena que Parlamento crie nova lei em dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 12:19

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 12:19

- Crédito: Pixabay
A Corte Constitucional da África do Sul decidiu nesta terça-feira descriminalizar o consumo privado de maconha, em uma sentença histórica aprovada de forma unânime.
A lei que proíbe o consumo de maconha em residências por adultos é "inconstitucional e por consequência nula", afirmou o juiz Raymond Zondo ao ler a decisão do principal tribunal do país, com sede em Joanesburgo.
"Não será mais crime para um adulto consumir ou possuir maconha, a título privado para seu consumo pessoal em casa", completou.
A Corte ordenou ao Parlamento a elaboração de uma nova lei no prazo de dois anos.
A sentença foi recebida com aplausos por defensores da legalização. Do lado de fora do tribunal, várias pessoas fumaram maconha para celebrar a decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'
Imagem de destaque
Trump reforça ultimato de 48 horas antes que 'inferno se abata' sobre o Irã
Imagem de destaque
Como equipes militares de elite dos EUA conduzem operações de resgate: 'É angustiante e incrivelmente perigoso'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados