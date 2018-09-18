Justiça libera o uso privado da maconha na África do Sul

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África do Sul decidiu nesta terça-feira descriminalizar o consumo privado de maconha, em uma sentença histórica aprovada de forma unânime. A Corte Constitucional dadecidiu nesta terça-feira descriminalizar o consumo privado de, em uma sentença histórica aprovada de forma unânime.

A lei que proíbe o consumo de maconha em residências por adultos é "inconstitucional e por consequência nula", afirmou o juiz Raymond Zondo ao ler a decisão do principal tribunal do país, com sede em Joanesburgo.

"Não será mais crime para um adulto consumir ou possuir maconha, a título privado para seu consumo pessoal em casa", completou.

A Corte ordenou ao Parlamento a elaboração de uma nova lei no prazo de dois anos.