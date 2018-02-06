Justiça britânica rejeita suspender ordem de prisão de Assange

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, fala da embaixada do Equador em Londres, em 2017 Crédito: Reprodução | Twitter

Um tribunal britânico rejeitou nesta terça-feira (6) uma tentativa do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, de derrubar uma ordem de prisão contra ele. Assange, de 46 anos, está asilado na Embaixada do Equador em Londres há mais de cinco anos, desde junho de 2012. Sendo assim, caso deixe o prédio, ele ainda pode ser preso pela polícia britânica.

Na época em que buscou refúgio na embaixada, Assange respondia a uma acusação de estupro na Suécia, que pedia sua extradição ao Reino Unido. A acusação foi arquivada pela Promotoria sueca, mas a Justiça britânica continua acusando o australiano de violar os termos de sua liberdade condicional ao buscar asilo. Na época em que obteve a condicional, a Justiça britânica estava prestes a decidir se o extraditaria para a Suécia, mas o governo sueco já não quer mais interrogá-lo.

Assange afirmava temer que a Suécia o entregasse aos Estados Unidos, onde estaria sendo secretamente investigado por violar segredos de Estado ao divulgar documentos secretos diplomáticos e militares, em um dos maiores vazamentos da história americana através do site WikiLeaks.

Os advogados de Assange afirmam que, com o caso na Suécia encerrado, não haveria justificativa para manter uma ordem de prisão contra ele. A argumentação da defesa alegava que ele estava havia cinco anos e meio "em condições que, sob qualquer ótima, são similares a aprisionamento, sem acesso à assistência média adequada ou à luz do sol, em circunstâncias em que sua saúde física e psicológica piorou chego a um risco sério". A defesa informou ao tribunal britânico que ele sofria de depressão e problemas dentários e nos ombros. No entanto, a juíza Emma Arbuthnot rejeitou os argumentos da defesa.

"Não estou convencida de que a ordem deva ser retirada", disse ela, chefe da magistratura da Inglaterra e do País de Gales, durante audiência nesta terça-feira no Tribunal de Magistrados de Westminster.

O representante do Serviço de Procuradoria da Coroa, Aaron Watkins, sustentou que o argumento de Assange era "estranho e insustentável". "Assange foi liberado sob fiança nos procedimentos; deveria se apresentar ao tribunal e não o fez. Portanto, uma ordem (de prisão) se mantém", defendeu.

Após a decisão judicial, o advogado do fundador do WikiLeaks, Mark Summers, pediu que a juíza considerasse se seria de interesse público continuar a perseguir Assange por violação das condições de fiança. Ela disse que normalmente tais questões seriam apenas consideradas se alguém apresentasse ao tribunal o motivo de Assange não se render à fiança.