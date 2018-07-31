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  • Justiça alemã absolve ex-militar acusado de atentado racista em 2000
Ataque deixou dez feridos

Justiça alemã absolve ex-militar acusado de atentado racista em 2000

Uma das vítimas, de nacionalidade ucraniana, grávida de cinco meses, perdeu o bebê

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 11:26
Tribunal de Dusseldorf Crédito: Reprodução/Pixabay
O único suspeito de um atentado racista cometido com uma bomba na Alemanha em 27 de julho del 2000, julgado 18 anos depois dos fatos, foi absolvido, anunciou nesta terça-feira o tribunal de Dusseldorf.
Ralf Spies, de 52 anos, era acusado de ter cometido o atentado contra pessoas procedentes de países da ex-União Soviética que deixou 10 feridos, incluindo seis judeus.
Uma das vítimas, de nacionalidade ucraniana, grávida de cinco meses, perdeu o bebê que esperava. O marido dela ficou gravemente ferido. Segundo um relato obtido pela polícia, o acusado descreveu a morte do bebê na barriga da mãe como uma "eutanásia bem-sucedida".
Spies, um ex-militar que sempre negou ter cometido o atentado na estação de trem Wehrhahn, corria o risco de uma condenação à prisão perpétua por 12 tentativas de homicídio. Ele foi preso em fevereiro de 2017.
O julgamento vinha ocorrendo desde janeiro. Em maio, ele foi liberado pelo tribunal, que considerou que as provas contra Spies eram insuficientes. Ouvido logo após o ataque, o suspeito já havia sido libertado por falta de provas. A investigação havia parado por muitos anos, apesar de quase mil interrogatórios.
O ataque abalou a Alemanha e desencadeou 55 anos após a queda do Terceiro Reich um acalorado debate sobre a violência da extrema-direita que o país enfrenta com regularidade.
Enfrentando uma absolvição iminente, as partes civis expressaram sua incompreensão antes do veredicto. O advogado Juri Rogner afirmou que este seria "o pior erro na história judicial de Dusseldorf".

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