Juiz é preso após furtar calcinhas de vizinha em Nova York

Robert Cicale, juiz que furtou calcinhas usadas Crédito: Divulgação/Suffolk County Police Department

Um juiz de Long Island, em Nova York/EUA foi preso na última quinta-feira (29) após furtar calcinhas de uma vizinha.

Robert Cicale, de 49 anos, invadiu uma residência, ao lado da sua, localizada em East Islip, e foi até a área de serviço. Uma jovem de 23 anos, que mora com os pais, ouviu barulho e ligou para a polícia. Os agentes da lei conseguiram prender o juiz Cicale a dois quarteirões da casa da vítima. No bolso do casado dele havia várias calcinhas.

"Cicale foi encontrado com roupas íntimas femininas sujas", disse Stuart Cameron, comissário da polícia local.

Cicale é casado e tem três filhos. O caso surpreendeu os vizinhos, que classificavam o juiz como "um homem sério e de família".

"Não acredito, ele é um homem de família. Está sempre jogando basquete com os filhos", declarou um vizinho.

Chris Brocato, presidente da Ordem dos Advogados Criminais de Suffolk, disse que Cicale é "amado por todos" e "uma pessoa bondosa e bastante solidária".

Mas a invasão da residência não foi um caso isolado. Em delegacia, Cicale disse ter cometido o crime outras vezes. Ele pagou fiança e foi liberado com tornozeleira eletrônica e impedido de fazer qualquer contato com a vítima.

"Ele disse em depoimento que tinha necessidade de furtar roupas íntimas femininas", comentou um promotor.