Jovens praticam parkour nos escombros de Aleppo, na Síria

Aleppo, cidade da Síria Crédito: Pixabay

Omar Kushi, soldado de 30 anos, é o treinador que, em 2015, reuniu em Aleppo um grupo de meninos com idades entre 16 e 18 anos e os batizou de os Foxies. Hoje, já são mais de 120 jovens praticando o parkour em Aleppo, embora muitos tenham emigrado para o exterior em busca de um melhor futuro ou para evitar o serviço militar obrigatório.

 Compartilhamos uma paixão pelo esporte e é o que nos tem permitido jogar fora toda a energia negativa e a pressão psicológica que a guerra trouxe  conta Kushi, enquanto dá instruções para quatro crianças sobre como saltar entre os bancos de pedra de uma casa otomana em ruínas.

Várias ginastas treinam com eles e sonham em viajar para a Alemanha, a meca do parkour na Europa porque lá a arquitetura das cidades é ideal para fazer acrobacias. A arte de rua chegou primeiro a Damasco em 2015, em plena guerra, e logo se estendeu para a costa, em Latakia, e ao norte, para Aleppo, em territórios sob controle governamental.

O parkour também é praticado por jovens do outro lado da frente em áreas insurgentes. Os adolescentes pertencem a uma geração que cresceu sob o som das bombas e dos morteiros, cujos escombros se converteram em obstáculos para saltar. São meninos que não aprenderam a jogar futebol, porque, como em toda guerra, suas mães os proibiram de ficar nas ruas perigosas e os condenaram a permanecer dentro de casa.

 Parkuri! Parkuri!  gritam as crianças que pilotam suas bicicletas com os olhos transbordando de admiração ao verem os praticantes de parkour passarem a toda velocidade pela rodovia.

Pedestres de todas as idades visitam a cidade velha armados com seus celulares e negando em silêncio, com breves gestos de cabeça, as sequelas da guerra que se erguem diante deles.

É preciso ter bons pulmões para seguir Yasser Mardini, o mais ágil do grupo, que desaparece a cada porta do velho mercado em busca de novos desafios. Durante a semana, ele se dedica, como seus companheiros de parkour, a estudar para o vestibular e sonha cursar educação física. Eles costumavam treinar em uma academia na residência da universidade até que um morteiro destruiu o local.

 Limpamos os estilhaços e reconstruímos o ginásio. Dois meses depois já estávamos treinando novamente.

Na ausência de dinheiro para obter equipamento para praticar, eles expandiram sua zona de treinamento para o ar livre, apropriando-se de uma cidade ainda com ressaca da guerra. O ruivo Luai Garba é o mais jovem, com 16 anos. Tinha 9 quando estourou o conflito. Tímido, se apressa em limpar o chão dos escombros para que Ibrahim Cabra, de 18 anos, pudesse fazer um salto duplo para trás.

 Espera! Espera!  grita Cabra quando vê o jovem obstinado em arrastar uma cerca em que um morteiro não detonado ficou preso.

Entrando em casas abandonadas, os jovens descobrem um posto de franco-atirador. Sacos de areia emolduram um buraco escavado na parede e latas enferrujadas de munição ficaram esquecidas em um tijolo. Diante deles, abre-se um painel de edifícios com vazamentos e tetos enegrecidos. Sobre o chão, espalham-se roupas e eletrodomésticos, testemunhas silenciosas da vida que um dia habitou a milenar casa árabe. Ayul Husein é o quarto membro dos Foxies.

 Sem golpes não se aprende!  exclama, diante das risadas de seus colegas enquanto esfrega o lado esquerdo que acaba de atingir a quina de uma fonte de mármore.

Eles vestem agasalhos e usam modernos cortes de cabelo com topetes untados que penteiam com os dedos em cada salto.