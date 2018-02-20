Jovens deitam diante da Casa Branca em protesto por controle de armas

Manifestantes fazem protesto deitado diante da Casa Branca Crédito: Twitter | @AdrianaCarranca

Estudantes adolescentes fizeram nesta segunda-feira (19) uma manifestação na qual se deitaram numa calçada em frente à Casa Branca, pedindo ações presidenciais a favor do aumento do controle de armas. O apelo foi feito em protesto contra a falta de políticas mais duras para prevenir atos como o massacre numa escola da Flórida que deixou 17 mortos na semana passada.

No protesto, organizado por um grupo chamado Teens for Gun Reform (Adolescentes a favor de reforma sobre as armas), 17 estudantes se deitaram no chão por três minutos para simbolizar as 17 pessoas mortas no ataque e quanto tempo o atirador Nikolas Cruz teria levado para comprar um fuzil AR-15.

Manifestantes ergueram cartazes que diziam "Protejam as crianças, não as armas" e "E os direitos dos nossos filhos?".

Junto a pais e educadores, jovens leram os nomes das 17 vítimas do colégio em Parkland acompanhados de sons de tiros em um megafone. Dois ativistas cobriram-se com uma bandeira americana, e outro segurava uma placa perguntando: "Sou o próximo?"

"É realmente importante expressar nossa raiva e a importância de finalmente tentar mudar e ter mais controle sobre as armas nos EUA", disse Ella Fesler, uma estudante de 16 anos de Alexandria, na Virgínia. "Todos os dias, quando digo "tchau" a meus pais, reconheço o fato de que posso nunca mais voltar a vê-los".

Estudantes da escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, onde 17 pessoas foram assassinadas pelo ex-aluno na semana passada, convocaram uma marcha nacional para Washington, em 24 de março, para pedir ao Congresso que tome medidas para prevenir futuros ataques em massa a tiros.