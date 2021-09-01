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Que situação

Jovem morre após usar supercola como preservativo na Índia

As autoridades indianas informaram na terça-feira (24) que o produto levou o jovem a uma falência múltipla dos órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2021 às 13:11

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 13:11

Homem tentou substituir o preservativo por uma supercola
Homem tentou substituir o preservativo por uma supercola Crédito: Reprodução
Salman Mirza, 25, morreu após usar supercola no lugar de preservativo em Ahmedabad, na Índia, na terça-feira (24), segundo o The Times Of India. As autoridades indianas informaram na terça-feira (24) que o produto levou o jovem a uma falência múltipla dos órgãos.
Segundo um oficial sênior da polícia da cidade de Ahmedabad, Mirza e sua ex-noiva haviam consumido drogas e foram para um hotel em Juhapura. "Eles aplicaram a supercola nas partes íntimas, pois não carregavam nenhuma proteção".
A substância também foi inalada em uma mistura tóxica, o que "piorou" o estado de saúde do indiano. Ele foi encontrado desacordado na manhã seguinte e levado ao Hospital Civil Sola, mas não resistiu e morreu.
Familiares e amigos de Mirza disseram que ele havia tomado algum medicamento que afetou sua saúde. A polícia indiana investiga o caso como morte acidental, segundo o jornal.

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