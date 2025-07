Morte trágica

Jovem morre ao ser sugado por moedor de carne nos Estados Unidos

O rapaz, que trabalhava na equipe de limpeza da empresa Tina's Burritos, higienizava o equipamento quando foi sugado para dentro do aparelho da fábrica de alimentos congelados

Um jovem de 19 anos morreu durante o trabalho ao ser sugado por um moedor de carne em uma fábrica de comida congelada na cidade de Vernon, no sul da Califórnia, no domingo.>

Jovem higienizava o moedor de carne da fábrica de alimentos congelados. Ele trabalhava na equipe de limpeza da empresa Tina's Burritos, nos Estados Unidos, quando foi sugado para dentro do aparelho. Informações são do canal de notícias Fox News.>

Autoridades dizem que não há indícios de crime e o caso é tratado pela polícia como um acidente fatal. No entanto, uma equipe de Segurança e Saúde Ocupacional da Califórnia também deve investigar a morte do trabalhador, diz a reportagem da TV.>

Empresa lamenta "perda devastadora". A fábrica Tina's Burrito afirmou em nota à Fox News que colabora com as autoridades na investigação do ocorrido. "Nosso foco continua sendo honrar a vida, apoiar aqueles que estão de luto e manter os mais altos padrões de segurança em nossas instalações", disse. >