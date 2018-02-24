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Determinada

Jovem levanta R$ 65 mil para meninas irem ao cinema nos EUA

no ano passado, conseguiu o equivalente a R$ 60 mil para levar mil meninas para assistirem ao filme 'Estrelas Além do Tempo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 12:12

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 12:12

Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
Uma adolescente americana de 14 anos conseguiu levantar o equivalente a R$ 65 mil para enviar centenas de meninas para assistirem ao filme de ficção científica "Uma Dobra no Tempo" usando uma plataforma de financiamento coletivo online, a fim de mostrar a importância da representatividade feminina no cinema.
O filme conta com participação de Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling, que vivem três criaturas que vão ajudar a pequena Meg (Storm Reid) a encontrar seu pai, o cientista Alex Murry (Chris Pine), que está preso em outro planeta.
Taylor Richardson já havia feito algo semelhante no passado. Quando tinha 9 anos, conseguiu o dinheiro necessário para viajar para um acampamento espacial. Ela sempre gostou dessa área do conhecimento e, no ano passado, conseguiu o equivalente a R$ 60 mil para levar mil meninas para assistirem ao filme "Estrelas Além do Tempo", em Jacksonville, na Flórida.
O longa-metragem conta a história real de mulheres negras que fizeram parte do programa espacial americano nas décadas de 1950 e 1960, quando as leis de segregação racial estavam em vigor.
Em uma entrevista à rede de televisão americana ABC, Taylor disse que criou a campanha porque acredita que a representatividade é importante. "Quero que todas as meninas, especialmente as meninas de cor, saibam que elas podem ser o que quiserem quando crescerem. Podem lutar e ter falhas e, ainda assim, ter sucesso na vida", disse.
Uma Dobra no Tempo tem estreia prevista no Brasil no dia 29 de março.

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