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Ator fez o mesmo

Jovem leva ator de papelão à festa de formatura

Ator fez o mesmo e levou uma versão de papelão da jovem para o cenário de 'It's Always Sunny in Philadelphia'

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 13:04
Danny DeVito respondeu de forma humorada a homenagem de uma jovem que levou uma versão dele feita de papelão para a festa de formatura Crédito: Reprodução/Instagram
Danny DeVito respondeu de forma humorada a homenagem de uma jovem que levou uma versão dele feita de papelão para a festa de formatura. O ator a levou, também em uma versão de papel, ao Paddy's Pub, estabelecimento fictício do seriado It's Always Sunny in Philadelphia.
Rob McElhenney, escritor e ator da produção, compartilhou uma foto do momento nesta segunda-feira, 4. "Ei, Allison. Ouvi dizer que você levou o Danny de papelão para a formatura. Ele levou a Allison de papelão para o Paddy's", escreveu na legenda.
Na foto, o ator aparece ao lado de uma réplica da jovem em seu vestido de formatura, apontando para ela.
Allison viu a homenagem e, no Twitter, disse que ficou "chocada". "Muito obrigada, Rob McElhenney e Danny DeVito, por realizar meu sonho de visitar o Paddy's", escreveu em outro tuíte.
Abaixo, as fotos que Allison tirou ao lado do Danny DeVito de papelão, em maio:
Ator fez o mesmo e levou uma versão de papelão da jovem para o cenário de 'It's Always Sunny in Philadelphia' Crédito: Reprodução/Instagram

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