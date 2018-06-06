Jovem leva ator de papelão à festa de formatura

Danny DeVito respondeu de forma humorada a homenagem de uma jovem que levou uma versão dele feita de papelão para a festa de formatura Crédito: Reprodução/Instagram

Danny DeVito respondeu de forma humorada a homenagem de uma jovem que levou uma versão dele feita de papelão para a festa de formatura. O ator a levou, também em uma versão de papel, ao Paddy's Pub, estabelecimento fictício do seriado It's Always Sunny in Philadelphia.

Rob McElhenney, escritor e ator da produção, compartilhou uma foto do momento nesta segunda-feira, 4. "Ei, Allison. Ouvi dizer que você levou o Danny de papelão para a formatura. Ele levou a Allison de papelão para o Paddy's", escreveu na legenda.

Na foto, o ator aparece ao lado de uma réplica da jovem em seu vestido de formatura, apontando para ela.

Allison viu a homenagem e, no Twitter, disse que ficou "chocada". "Muito obrigada, Rob McElhenney e Danny DeVito, por realizar meu sonho de visitar o Paddy's", escreveu em outro tuíte.

Abaixo, as fotos que Allison tirou ao lado do Danny DeVito de papelão, em maio: