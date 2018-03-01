Jovem fica bêbado e gasta mais de R$ 5 mil em app de transporte

Aplicativo de Transporte da Uber Crédito: PSafe | Divulgação

O americano Kenneth Bachman foi a uma festa na última sexta-feira (23) em Morgantown, no Estado de Virgínia Ocidental. Lá, ele bebeu muito e acabou dormindo, só se lembra de ter acordado, no dia seguinte, dentro de um carro da Uber com o motorista falando que ele estava próximo a Nova Jersey, a mais de 500 quilômetros de distância, onde ele mora.

"Eu fiquei, tipo, isso é loucura! Por que você concordou em me trazer da Virginia Ocidental até Nova Jersey?", disse Kenneth a uma afiliada da emissora CBS. Mas a pior parte mesmo foi ver o preço que a 'loucura' custou: US$ 1.635,93, cerca de R$ 5316,77.

Kenneth contou à emissora que estava em uma festa com alguns amigos no campus da Universidade da Virginia Ocidental e, após beber muito, pediu um Uber, o que ele não se lembra de ter feito, e dormiu no carro.