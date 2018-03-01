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Prejuízo

Jovem fica bêbado e gasta mais de R$ 5 mil em app de transporte

Kenneth Bachman pegou uma corrida da Virgínia Ocidental até Nova Jersey, que ficam a mais de 500 quilômetros de distância

Publicado em 01 de Março de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 20:47
Aplicativo de Transporte da Uber Crédito: PSafe | Divulgação
O americano Kenneth Bachman foi a uma festa na última sexta-feira (23) em Morgantown, no Estado de Virgínia Ocidental. Lá, ele bebeu muito e acabou dormindo, só se lembra de ter acordado, no dia seguinte, dentro de um carro da Uber com o motorista falando que ele estava próximo a Nova Jersey, a mais de 500 quilômetros de distância, onde ele mora.
"Eu fiquei, tipo, isso é loucura! Por que você concordou em me trazer da Virginia Ocidental até Nova Jersey?", disse Kenneth a uma afiliada da emissora CBS. Mas a pior parte mesmo foi ver o preço que a 'loucura' custou: US$ 1.635,93, cerca de R$ 5316,77.
Kenneth contou à emissora que estava em uma festa com alguns amigos no campus da Universidade da Virginia Ocidental e, após beber muito, pediu um Uber, o que ele não se lembra de ter feito, e dormiu no carro.
"Nós fomos a uma festa de fraternidade e fomos a um bar depois. Eu bebi a noite inteira, eu gastei uns US$ 200 no bar mesmo após ter bebido o dia inteiro na festa. Basicamente, eu apaguei. A última coisa que eu lembro é estar no bar e, depois, eu acordei no Uber do lado de um cara mais velho me dizendo que eu estava quase em Nova Jersey", contou o jovem.

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