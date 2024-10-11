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BBC Brasil

Jovem acha escorpião vivo dentro de pacote da Shein

Uma estudante no Reino Unido tomou um susto quando abriu um pacote de roupa que recebeu da empresa de moda Shein: dentro havia um escorpião
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 out 2024 às 10:10

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 10:10

Imagem BBC Brasil
Acredita-se que o escorpião seja um Olivierus martensii, ou escorpião chinês Crédito: Sofia Alonso-Mossinger
Uma estudante no Reino Unido tomou um susto quando abriu um pacote de encomenda que recebeu da empresa de moda Shein: dentro havia um escorpião.
"Eu achei que se tratasse de um brinquedo — e daí ele começou a se mexer", disse Sofia Alonso-Mossinger. Ela disse que a experiência foi "bem assustadora".
Com a amiga de seus colegas de quarto na Universidade de Bristol, o escorpião foi colocado em uma banheira e depois foi removido por um especialista.
A Shein, empresa sediada na China, foi abordada pela imprensa e disse que está investigando o incidente.
A estudante de engenharia eletrônica disse: "Eu abri o pacote exterior e vi algo se mexendo. E fiquei pensando 'o que é isso'?"
Depois de perceber que se tratava de um escorpião, Alonso-Mossinger, de 18 anos, fechou o pacote de novo, que continha um par de botas. Ela tirou o pacote do quarto e entrou em contato com seus colegas.
"Eu achei que estava sonhando", disse ela. "Eu me sinto bem com aranhas e coisas assim, mas foi muito assustador estar no meu quarto com um escorpião aleatório."
Phoebe Hunt, de 18 anos, disse que ouviu gritos e foi correndo falar com sua colega, que tinha encontrado "um escorpião vivo em um pacote com suas botas".
"No começo, sendo sincera, eu sugeri que deveríamos matá-lo, mas todos disseram que isso não seria a coisa mais humana a fazer, então tiramos ele e colocamos dentro de um Tupperware."
Oliver James, outro colega, que estuda zoologia, usou uma pinça de cozinha para transferir o escorpião para um pote de plástico.
"Foi um pouco angustiante", disse ele, já que ninguém sabia se o escorpião era venenoso ou não.
Eles deram água ao escorpião, que a bebeu imediatamente.
Phoebe disse que tentou entrar em contato com uma sociedade de proteção de animais, a RSPCA, mas percebeu que eles lidavam mais com gatos e cachorros. Ela então entrou em contato com o Centro Nacional de Bem-Estar de Répteis (NCRW, na sigla em inglês).
A entidade enviou uma pessoa em poucas horas. Chris Newman, da NCRW, disse que casos como esse são surpreendentemente comuns.
"O escorpião é o Oliverus martensii. Ele não tem outro nome comum, além de escorpião chinês", disse.
Ele disse que uma picada desse animal seria "um problema médico significativo... potencialmente uma ameaça à vida, mas o adulto médio teria apenas um dia muito ruim".
"É muito preocupante que este é o segundo que tivemos em menos de um mês, que fez esse percurso."

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