Jornalista é encontrada morta e causa indignação na Europa

O corpo de Viktoria Marinova, de 30 anos, responsável administrativa e apresentadora da TVN Ruse, foi encontrado no sábado em um parque da cidade Crédito: EPA-EFE/TVN RUSE

Uma jornalista búlgara de uma rede de televisão local foi encontrada morta em Ruse, no norte da Bulgária, vítima, segundo a Justiça, de um assassinato que está provocando enorme indignação em toda a Europa.

O corpo de Viktoria Marinova, de 30 anos, responsável administrativa e apresentadora da TVN Ruse, foi encontrado no sábado, 6, em um parque da cidade, indicou o promotor regional, Georgy Georgiev.

A jovem recebeu uma pancada na cabeça, foi estrangulada e, segundo o Ministério do Interior, estuprada. A investigação analisa todas as pistas, tanto vinculadas à sua vida pessoal como profissional.

Ela era apresentadora de um programa sobre temas sociais locais de Ruse, um grande porto sobre o rio Danúbio, na fronteira com a Romênia.

A jovem recebeu uma pancada na cabeça, foi estrangulada e, segundo o Ministério do Interior, estuprada Crédito: Getty Images

Na última transmissão do programa, no dia 30 de setembro, houve uma entrevista com dois famosos jornalistas investigativos, o búlgaro Dimitar Stoyanov e o romeno Attila Biro, que estão apurando possíveis fraudes nos subsídios da União Europeia (UE), que envolveriam empresários e cargos eleitos do país.

Os dois jornalistas foram detidos brevemente pela polícia durante a investigação do assassinato, e o caso foi condenado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF).