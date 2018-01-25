Jogadoras norte-coreanas chegam à Coreia do Sul para Olimpíadas

Doze jogadoras norte-coreanas de hóquei no gelo se uniram nesta quinta-feira a suas colegas sul-coreanas para formar uma equipe unificada, pela primeira vez em quase três décadas, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. As atletas, que usavam roupas com as siglas "DPR Korea" nome oficial da Coreia do Norte entraram no Sul depois de atravessar a fronteira perto de Kaesong, a zona industrial que as duas Coreias administraram em conjunto até 2016. Depois, elas seguiram para Jincheon, onde treinarão com as novas colegas de time para a competição, cujo início está marcado para 9 de fevereiro.
As norte-coreanas foram recebidas com flores pelas atletas sul-coreanas. "Estou feliz com a união do Norte e Sul para esta competição", afirmou o técnico norte-coreano Pak Chol Ho.
A ideia de formar uma equipe unificada provocou polêmica na Coreia do Sul. Críticos da iniciativa acusaram o governo de Seul de sacrificar o sonho olímpico de alguns atletas do país por motivos políticos.
O presidente sul-coreano, Moon Jae-In, nunca escondeu o desejo de transformar o evento de Pyeongchang nos "Jogos da Paz" uma forma de reduzir a tensão provocada nos últimos meses pelos programas balístico e nuclear do regime norte-coreano.
Políticos sul-coreanos aumentaram a polêmica quando, para justificar a decisão, afirmaram que a equipe feminina não tem chances de medalha. A controvérsia abalou a popularidade de Moon, que registrou o menor nível, 60%, desde que ele assumiu a presidência, em maio de 2017.
As 12 norte-coreanas formarão a equipe com as 23 sul-coreanas convocadas para a competição, após um acordo entre as duas Coreias e o Comitê Olímpico Internacional (COI).
Esta é a primeira equipe intercoreana desde 1991, quando atletas do tênis de mesa dos dois países disputaram o Mundial no Japão e o Mundial sub-20 de Portugal. Trata-se, porém, do primeiro time olímpico conjunto. A Coreia do Norte, que boicotou os Jogos Olímpicos de Seul em 1988, enviará outros 10 atletas a Pyeongchang.