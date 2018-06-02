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Crime em Tóquio

Japonesa mata o próprio bebê e esconde o corpo em guarda-volumes

A mãe, Mao Togawa, de 25 anos, foi localizada graças às câmeras de segurança, que a filmaram várias vezes colocando moedas no guarda-volumes para que continuasse fechado

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 12:58
Armário onde a mãe escondeu o corpo do bebê Crédito: NHK
Uma japonesa que deu à luz em um café de Tóquio matou o próprio bebê e escondeu o corpo em um guarda-volumes público foi presa neste sábado (1), informou a polícia japonesa. O corpo em decomposição do recém-nascido foi achado pela polícia em função do mau cheiro, na última terça-feira (29). A mãe admitiu ter estrangulado o bebê.
A mãe, Mao Togawa, de 25 anos, foi localizada graças às câmeras de segurança, que a filmaram várias vezes colocando moedas no guarda-volumes para que continuasse fechado. A mulher explicou que matou o bebê, uma menina, porque ela chorava muito e colocou o corpo em uma mala para deixá-lo no guarda-volumes.
Segundo a polícia, Mao deu à luz no fim de janeiro, num quarto privado de um cyber café. Ela disse que quando o bebê nasceu, ficou com medo de alguém descobrir a criança após ela chorar, então ela estrangulou a filha com uma toalha.
Ainda de acordo com a polícia, Mao vem alugando o guarda-volumes onde estava o corpo continuamente desde então e que imagens de câmeras de segurança mostraram ela colocando moedas no armário regularmente. Mao disse à polícia que tem vivido em diferentes cyber cafés há cerca de um ano.

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