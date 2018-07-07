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Riscos

Japão: forte terremoto é sentido em Tóquio

Não houve relatos de mortes, ferimentos ou danos estruturais até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 14:33

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 14:33

Um forte terremoto atingiu o sul de Tóquio e fez alguns edifícios da cidade balançar, mas não houve relatos de mortes, ferimentos ou danos estruturais até o momento.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de 5,9 graus teve início na noite de sábado a 30 quilômetros de Ohara, a uma profundidade de 39 quilômetros. A Agência Meteorológica do Japão mediu a magnitude do tremor em 6,0 graus.
O Japão fica no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico e é bastante exposto a terremotos e erupções vulcânicas. Fonte: Associated Press.

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