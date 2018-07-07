Japão: forte terremoto é sentido em Tóquio

Um forte terremoto atingiu o sul de Tóquio e fez alguns edifícios da cidade balançar, mas não houve relatos de mortes, ferimentos ou danos estruturais até o momento.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de 5,9 graus teve início na noite de sábado a 30 quilômetros de Ohara, a uma profundidade de 39 quilômetros. A Agência Meteorológica do Japão mediu a magnitude do tremor em 6,0 graus.