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Liberações lentas

Itamaraty já conta 58 crianças separadas dos pais nos EUA

Chanceler Aloysio Nunes viaja aos Estados Unidos na quarta-feira para acompanhar situação

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 16:56
Bandeira dos EUA Crédito: @Capri23auto | Pixabay
O Itamaraty já localizou 58 crianças brasileiras separadas dos pais ao entrarem sem documentos nos EUA desde abril deste ano. A partir de dados obtidos com os abrigos para onde são enviados os menores de idade enquanto os pais respondem a processos legais, o Ministério das Relações Exteriores brasileiros divulgará um informe diário que atualizará o número de crianças, cujos pais, alguns já soltos pela Justiça americana, não conseguem recuperar a custódia dos filhos devido a pendências burocráticas.
O número inclui o menino Diogo, de 9 anos, que estava em um abrigo em Chicago e se reuniu com a mãe, Lidia Karina Souza, no início da noite de ontem.
Luiza Lopes, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, afirma que a duração e estrutura dos procedimentos legais que separam os pais dos filhos não permitirão uma queda brusca na liberação das crianças. Segundo ela, mais duas crianças podem sair até segunda-feira, e essa liberação pequena e espaçada deve continuar pelas próximas semanas.
"Tivemos a liberação de mais um ontem e provavelmente teremos mais alguns até a segunda-feira. Infelizmente é muito difícil que todos sejam reunidos com as famílias de uma só vez. A maioria está esperando algum documento específico, algum detalhe legal que pode demorar alguns dias. Estamos acompanhando a situação de perto e iremos atualizar o número todos os dias".
Nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirmou que a viagem que fará aos EUA para acompanhar a situação dos menores será realizada na próxima quarta-feira (4).
"Vou me encontrar com os nossos cônsules nos EUA. Temos dez cônsules que já estão fazendo um trabalho extraordinário de acompanhamento, identificação caso a caso e assistência jurídica para as crianças. Vou encontrá-los para fazer uma avaliação do que está acontecendo e ver como a administração central pode contribuir para ajudar nesse trabalho", disse ele em evento no Rio de Janeiro.
A política de tolerância zero praticada pelo governo do presidente Donald Trump é responsável por separar mais de 2 mil crianças dos pais quando tentavam cruzar a fronteira do México para os EUA ilegalmente. Segundo essa política, todos os imigrantes que entram sem papéis no país são processados criminalmente e enviados a presídios. Como crianças não podem, pelas leis americanas, ficar em presídios, elas são enviados a abrigos, que já recebiam menores imigrantes apreendidos quando chegavam ao país desacompanhados.
Após protestos e comoção pública, Trump voltou atrás na decisão de manter pais e filhos separados, mas milhares não conseguem se reunir por conta de empecilhos burocráticos.

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