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Coronavírus

Itália registra menor número de novas mortes por Covid-19 desde 1º de março

Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Itália é o nono país com mais infectados pela Covid-19 e o quarto em número de mortes, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Reino Unido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 17:02

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 17:02

Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália.
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash 
A Itália registrou nas últimas 24 horas o menor número de mortes diárias por Covid-19 desde o dia 1º de março, uma semana antes de o país europeu entrar em quarentena. De acordo com dados do Ministério da Saúde italiano, a morte de oito enfermeiros elevou o total de óbitos causados pelo novo coronavírus para 34,7 mil. Da sexta-feira (26), para este sábado (27), foram registrados 175 novos casos, que somam 240,1 mil desde o início da pandemia.
Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Itália é o nono país com mais infectados pela Covid-19 e o quarto em número de mortes, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.
O Reino Unido registrou 890 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e 100 novas mortes, de acordo com o Ministério da Saúde britânico. Desde o início da pandemia, o país já contabilizou 310,3 mil infectados e 43,5 mil óbitos.
Globalmente, a Universidade Johns Hopkins contabiliza 9,8 milhões de casos de Covid-19 e mais de 495 mil óbitos decorrentes da doença.

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