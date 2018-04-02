Itália nega acordo com Israel para receber migrantes africanos

Migrantes e refugiados Crédito: Reprodução/Web

O Ministério das Relações Exteriores da Itália negou nesta segunda-feira (02) que tenha chegado a um acordo para acolher migrantes africanos atualmente residentes em Israel. O desmentido veio poucas horas depois do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter anunciado que mais de 16 mil migrantes provenientes de países como Eritreia e Sudão seriam redistribuídos entre nações ocidentais, como Itália, Alemanha e Israel.

O acordo teria sido mediado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e, em troca, Israel regularizaria a situação de outros 20 mil migrantes da África Subsaariana, que seriam deportados.

"Este é um acordo único entre o comissário da ONU e o Estado de Israel, que retira 16.250 pessoas, e as leva para países desenvolvidos como Canadá, ou Alemanha e Itália. Este é o compromisso que o Alto Comissário da ONU fez: organizar e até financiar isso", disse o premier ao vivo na televisão.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores da Itália, no entanto, disseram que "não há qualquer acordo" com Israel e o Acnur para a realocação de migrantes. Após o governo italiano desmentir a informação, um porta-voz do gabinete de Netanyahu afirmou que o premier havia citado a Itália apenas como um "exemplo de país ocidental", não de "modo específico".

As 16 mil pessoas supostamente envolvidas no acordo entraram em Israel entre 2005 e 2012 e se concentram em uma área do subúrbio de Tel Aviv conhecida como "Little Africa". Na visão do governo israelense, esses migrantes se deslocaram por motivos econômicos, e não por perseguição política. Portanto, não teriam direito a refúgio. Para resovler a situação, o país pretendia oferecer US$ 3,5 mil e uma passagem aérea para enviá-los a lugares supostamente "seguros", como Ruanda e Uganda.