Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Itália: Ministro do Interior quer impedir chegada de navios com migrantes
MUNDO

Itália: Ministro do Interior quer impedir chegada de navios com migrantes

Salvini quer bloquear futuras chegadas, forçando outros países europeus a aceitá-las
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 14:49

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 14:49

Matteo Salvini já fechou os portos italianos para ajudar grupos que resgatam migrantes Crédito: LUCA BRUNO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O ministro do Interior da Itália disse que pretende impedir que navios da marinha estrangeira que participam de missões de resgate de migrantes europeus entrem em portos italianos.
Matteo Salvini, que já fechou os portos italianos para ajudar grupos que resgatam migrantes, disse em um post no Facebook neste domingo que ele levará a posição da Itália em uma próxima reunião de ministros do Interior da União Europeia que será realizada em Innsbruck, na Áustria.
A força de controle fronteiriço da UE (Frontex) realiza uma operação de busca e salvamento no Mediterrâneo, utilizando contribuições aéreas e marítimas de vários países. No sábado, o navio da marinha irlandesa Samuel Beckett chegou ao porto siciliano de Messina com 106 migrantes.
Salvini quer bloquear futuras chegadas, forçando outros países europeus a aceitá-las. Ele escreveu: "Com nosso governo, a música mudou e vai mudar".
Fonte: Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados