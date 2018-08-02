Israel volta a bloquear fornecimento de combustível à Faixa de Gaza

No dia 17 de julho, Israel reforçou o bloqueio na Faixa de Gaza ao interromper o fornecimento de combustível como represália ao lançamento de balões incendiários em direção ao sul do país Crédito: Divulgação

Israel voltou a bloquear nesta quinta-feira, 2, até nova ordem o fornecimento de gás e combustível à Faixa de Gaza, em represália ao lançamento de balões incendiários contra o território israelense, anunciou o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman.

A medida atingirá o enclave palestino que já sofre com cortes de eletricidade, o que afeta particularmente os hospitais.

Lieberman destacou que a medida se deve "à continuação do terrorismo com balões incendiários e aos confrontos na fronteira" entre Israel e a Faixa de Gaza.

No dia 17 de julho, Israel reforçou o bloqueio na Faixa de Gaza ao interromper o fornecimento de combustível como represália ao lançamento de balões incendiários em direção ao sul do país, onde 3 mil hectares foram queimados.

No início de julho o governo israelense anunciou o fechamento do terminal de Kerem Shalom, o único ponto de passagem de mercadorias entre Israel e a Faixa de Gaza, onde quase 80% dos dois milhões de habitantes recebem ajuda, segundo o Banco Mundial.