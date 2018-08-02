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Represália

Israel volta a bloquear fornecimento de combustível à Faixa de Gaza

Segundo o ministro da Defesa do país, medida é uma resposta ao lançamento de balões incendiários contra o território israelense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 10:39

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 10:39

No dia 17 de julho, Israel reforçou o bloqueio na Faixa de Gaza ao interromper o fornecimento de combustível como represália ao lançamento de balões incendiários em direção ao sul do país Crédito: Divulgação
Israel voltou a bloquear nesta quinta-feira, 2, até nova ordem o fornecimento de gás e combustível à Faixa de Gaza, em represália ao lançamento de balões incendiários contra o território israelense, anunciou o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman.
A medida atingirá o enclave palestino que já sofre com cortes de eletricidade, o que afeta particularmente os hospitais.
Lieberman destacou que a medida se deve "à continuação do terrorismo com balões incendiários e aos confrontos na fronteira" entre Israel e a Faixa de Gaza.
No dia 17 de julho, Israel reforçou o bloqueio na Faixa de Gaza ao interromper o fornecimento de combustível como represália ao lançamento de balões incendiários em direção ao sul do país, onde 3 mil hectares foram queimados.
No início de julho o governo israelense anunciou o fechamento do terminal de Kerem Shalom, o único ponto de passagem de mercadorias entre Israel e a Faixa de Gaza, onde quase 80% dos dois milhões de habitantes recebem ajuda, segundo o Banco Mundial.
As restrições foram retiradas parcialmente após uma trégua anunciada no fim de julho entre Israel e o grupo islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

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