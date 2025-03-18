Israel faz maior bombardeio em Gaza desde início do cessar-fogo; o que se sabe

Escombros em Deir Al-Balah, em foto de janeiro; cidade foi uma das atingidas por novos bombardeios israelenses Crédito: Reuters

O exército israelense afirmou estar realizando "ataques extensivos" na Faixa de Gaza

Um porta-voz da agência de Defesa Civil de Gaza, administrada pelo Hamas , disse à BBC que pelo menos 34 palestinos foram mortos e outros 70 ficaram feridos nos ataques.

Em uma declaração, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram estar mirando o que chamaram de "alvos terroristas" pertencentes ao Hamas.

Citando médicos e testemunhas, a agência Reuters informou que três casas foram atingidas em Deir Al-Balah, no centro de Gaza, além de um prédio na Cidade de Gaza e alvos em Khan Younis e Rafah.

Ainda há impasse nas negociações para estender o cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , e o ministro da Defesa, Israel Katz, ordenaram os ataques na manhã de terça-feira (18/03, no horário local; noite de segunda-feira 17/03 no Brasil), de acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

"Isso vem depois da reiterada recusa do Hamas em libertar nossos reféns, bem como sua rejeição de todas as propostas apresentadas pelo enviado presidencial dos EUA Steve Witkoff e pelos mediadores", diz a nota.

"Israel, de agora em diante, agirá contra o Hamas com força militar crescente."

O plano para a realização dos ataques "foi apresentado pelas IDF no fim de semana e aprovado pela liderança política", completou o gabinete.

Os EUA propuseram estender a primeira fase até meados de abril, incluindo uma nova troca de reféns mantidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Mas um oficial palestino familiarizado com as negociações disse à BBC que Israel e o Hamas discordaram sobre os principais aspectos do acordo estabelecido por Witkoff nas negociações indiretas.

A mais recente guerra entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro de 2023 , quando o grupo palestino matou mais de 1.200 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e capturou 251 reféns.

ataque desencadeou uma ofensiva militar israelense que já matou mais de 48.520 pessoas, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas — dados que são usados pelas Nações Unidas e outros.

A maior parte da população de 2,1 milhões de Gaza precisou se deslocar várias vezes.