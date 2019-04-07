Israel: eleição é vista como referendo sobre Netanyahu

A busca do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por um quinto mandato tornou-se um referendo sobre se os israelenses consideram ou não que já tiveram o suficiente dele depois de duas décadas na vida pública e uma série de alegações de corrupção. Mas, mesmo que ele perca, os israelenses seguirão vivendo em um país irrevogavelmente transformado por suas políticas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante visita ao Rio de Janeiro, no Hotel Hilton em Copacabana Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A maioria das pesquisas eleitorais mostra uma situação fluida antes da eleição de terça-feira (9), com o principal desafiante de Netanyahu, o ex-general Benny Gantz, propenso a conquistar mais assentos com uma mensagem focada na fadiga dos eleitores e alegações de corrupção. Mas os pequenos partidos de direita devem se sair bem o suficiente para colocar Netanyahu em melhor posição para montar uma coalizão governamental, permitindo que ele supere David Ben-Gurion como o premiê que mais tempo ficou no poder no país.

Netanyahu, que atuou 13 anos como primeiro-ministro, mudou o cenário político de Israel e seu papel no cenário mundial, contribuindo para e se beneficiando de uma guinada para a direita no país. Com o apoio judaico-israelense a um Estado palestino nos níveis mais baixos em 20 anos, seus oponentes têm pouco interesse em uma grande mudança de direção.

Uma vitória fortaleceria seu status como líder mundial e histórica figura política israelense. O premiê fez campanha como estadista, encontrando-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para insistir que ele é indispensável. "Isso vai acabar sendo um referendo sobre Netanyahu porque ele fez isso; ele está dizendo: 'Eu sou o único que pode jogar nesse nível internacionalmente'", disse Reuven Hazan, professor de ciência política na Universidade Hebraica.

A agulha moveu-se tanto durante seus 13 anos como premiê que políticas antes polêmicas não são questões importantes em sua tentativa de reeleição. Pesquisas mostram que a maioria dos eleitores judeus concorda com ele quando diz que Jerusalém será a capital indivisa de Israel, o Vale do Jordão reivindicado pelos palestinos permanecerá sob o controle de Israel e que Israel manterá grandes blocos de assentamentos.

No sábado, ele disse em uma entrevista que estenderia a soberania israelense sobre partes da Cisjordânia se for reeleito, uma mudança política importante que agitaria a oposição árabe e representaria um teste para a pressão do presidente Trump pela paz regional.

Gantz, ex-chefe de gabinete do Exército de Netanyahu, disparou nas pesquisas de opinião oferecendo-se como uma alternativa, embora as últimas pesquisas divulgadas na sexta-feira mostrem disputa acirrada. Ele atacou Netanyahu por causa de acusações de subornos e fraude que o premiê enfrenta em três investigações sobre corrupção e disse que o governo não trabalha mais para seus cidadãos. Netanyahu nega as acusações e as chama politicamente motivadas. "Chega de Bibi", é o slogan por trás do mais recente anúncio televisivo de Gantz, lançado na semana passada. O anúncio apresenta queixas israelenses comuns sobre cuidados de saúde e tráfego - questões que os oponentes dizem ser ignoradas por Netanyahu.

Sob pressão do então presidente dos EUA Barack Obama em 2009, Netanyahu concordou com o congelamento de assentamentos palestinos e manifestou apoio a um Estado palestino, mas desde as eleições de 2015 prometeu que não permitirá a existência de um. Gantz evitou discutir um Estado palestino, mas tentou injetar esperanças no processo dizendo que conversaria com líderes árabes sobre estabilidade e "o processo de separação dos palestinos". Ele havia dito que emendaria uma lei controversa aprovada no ano passado que consagra que Israel é um Estado-nação judeu, uma medida que os árabes-israelenses - 20% da população - dizem que os torna cidadãos de segunda classe.