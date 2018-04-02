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Acordo

Israel anula projeto de expulsão de migrantes africanos

Acordo com agência da ONU permitirá transferência de mais de 16 mil pessoas a países ocidentais

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 13:40
Benjamin Netanyahu, premiê de Israel Crédito: AP
O governo israelense anunciou nesta segunda-feira a anulação de um projeto polêmico de expulsão de migrantes africanos, e firmou um acordo com a Organização das Nações Unidas para transferir parte dessa população a países ocidentais.
"O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e Israel chegaram a um acordo que permitirá a transferência de ao menos 16.250 migrantes africanos para países ocidentais, enquanto o Estado de Israel solucionará a situação dos que ficam", disse um comunicado do gabinete do premier Benjamin Netanyahu.
Em 15 de março passado, a Corte Suprema israelense suspendeu o plano governamental que previa a expulsão de milhares de migrantes africanos que entraram ilegalmente no país, sobretudo eritreus e sudaneses. Após o apelo de organizações de apoio de refugiados, o tribunal deixou em suspenso a proposta até 26 de março e deu ao Estado essa data como prazo para argumentar por sua defesa.
O governo deu duas opções aos migrantes: partir "voluntariamente" do país com US$ 3.500 até o final de março ou ir à prisão. A maioria dos imigrantes visados entrou ilegalmente em Israel através do Sinai egípcio a partir de 2007. Este fluxo foi interrompido com a construção pelo Estado hebraico de uma cerca elétrica ao longo da fronteira com o Egito.
 

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