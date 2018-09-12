Isolamento levou Rússia a buscar aproximação com a China

No Brasil, o tema dosnão é visto como algo muito relevante, mas para a China e a Rússia, sim, especialmente após as divergências entre as principais economias na última cúpula do G7. Os Brics se apresentam como uma voz importante e coesa contra o protecionismo, portanto para o Brasil é importante ter um canal de comunicação direto com esse grupo, que cada vez mais é visto como uma força de estabilidade internacional.