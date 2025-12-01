Mundo

'Isca de raiva' das redes sociais é eleita termo do ano por dicionário britânico

A expressão, que significa ficar irritado ao rolar o feed das redes sociais, superou aura farming e biohack e levou o título

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:24

"Isca de raiva" é um termo que descreve táticas manipuladoras usadas para estimular o engajamento online Crédito: Getty Images

Você se irrita cada vez mais ao rolar o feed das redes sociais?

Se a resposta for sim, você pode estar caindo na "isca de raiva" (rage bait, em inglês), expressão escolhida pela Oxford University Press como palavra ou frase do ano.

"Isca de raiva" é um termo que descreve táticas manipuladoras usadas para estimular o engajamento online. Segundo a editora do dicionário, o uso da expressão triplicou nos últimos 12 meses.

"Isca de raiva" superou outros dois finalistas — aura farming (cultivo de aura, em tradução livre) e biohack (intervenção no próprio corpo) — para receber o título. Confira abaixo a explicação dos termos.

A lista de palavras tem o objetivo de refletir alguns dos estados de espírito e das conversas que marcaram 2025.

O que é 'isca de raiva'?

Mesmo que o termo seja novo para muita gente, quem usa as redes sociais provavelmente já foi alvo de "isca de raiva".

Segundo a Oxford University Press, editora do Oxford English Dictionary, a expressão se refere a conteúdos publicados de forma deliberada para provocar raiva ou indignação, por serem frustrantes, provocativos ou ofensivos.

Esse tipo de postagem costuma ser usada para aumentar o tráfego de sites ou perfis de redes sociais.

O mecanismo lembra o do "clickbait", em que um título atrai o leitor para um artigo ou vídeo. No caso da "isca de raiva", porém, o objetivo é mais específico: irritar o público.

O que significam as outras palavras selecionadas?

Aura farming (cultivo de aura, em tradução livre): construção de uma persona carismática ou atraente, cultivada ao agir ou se apresentar de modo a transmitir, de forma sutil, confiança, charme ou certo ar de mistério.

(cultivo de aura, em tradução livre): construção de uma persona carismática ou atraente, cultivada ao agir ou se apresentar de modo a transmitir, de forma sutil, confiança, charme ou certo ar de mistério. Biohack: tentativa de melhorar ou otimizar o desempenho físico ou mental, a saúde, a longevidade ou o bem-estar por meio de mudanças na alimentação, em rotinas de exercício ou no estilo de vida, além do uso de drogas, suplementos ou dispositivos tecnológicos.

As três expressões finalistas passaram por votação pública, cujo resultado ajudou a orientar a decisão final dos especialistas em linguagem da Oxford University Press.

"O fato de o termo rage bait existir e ter registrado um aumento tão expressivo de uso mostra que estamos mais atentos às táticas de manipulação que nos capturam online", disse Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages.

"Antes, a internet buscava atrair nossa atenção estimulando a curiosidade em troca de cliques. Agora, há uma mudança clara para o sequestro e a influência das emoções e das respostas do público."

Grathwohl acrescenta que "parece uma progressão natural no debate contínuo sobre o que significa ser humano em um mundo movido pela tecnologia e sobre os extremos da cultura digital."

As palavras do ano anteriores incluíram Crédito: Getty Images

O termo do ano passado, brain rot, captou o desgaste mental provocado pelo rolar automático de telas no Instagram ou no TikTok.

Grathwohl afirma que as vencedoras de 2024 e 2025 têm um tema comum.

"Juntas, formam um ciclo poderoso: a indignação gera engajamento, os algoritmos ampliam esse movimento e a exposição constante nos deixa mentalmente exaustos", disse.

Entre as vencedoras anteriores da Oxford estão selfie, goblin mode e rizz.

O Cambridge Dictionary escolheu parassocial como palavra de 2025, termo que descreve a relação que alguém sente manter com uma pessoa famosa que não conhece.

Um exemplo é o interesse de fãs quando a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram o noivado.

Já o Collins Dictionary optou por vibe coding, prática que consiste em criar um aplicativo ou site descrevendo-o a uma inteligência artificial, em vez de escrever o código manualmente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta