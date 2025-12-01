'Isca de raiva' das redes sociais é eleita termo do ano por dicionário britânico

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:24
Você se irrita cada vez mais ao rolar o feed das redes sociais?
Se a resposta for sim, você pode estar caindo na "isca de raiva" (rage bait, em inglês), expressão escolhida pela Oxford University Press como palavra ou frase do ano.
"Isca de raiva" é um termo que descreve táticas manipuladoras usadas para estimular o engajamento online. Segundo a editora do dicionário, o uso da expressão triplicou nos últimos 12 meses.
"Isca de raiva" superou outros dois finalistas — aura farming (cultivo de aura, em tradução livre) e biohack (intervenção no próprio corpo) — para receber o título. Confira abaixo a explicação dos termos.
A lista de palavras tem o objetivo de refletir alguns dos estados de espírito e das conversas que marcaram 2025.
Mesmo que o termo seja novo para muita gente, quem usa as redes sociais provavelmente já foi alvo de "isca de raiva".
Segundo a Oxford University Press, editora do Oxford English Dictionary, a expressão se refere a conteúdos publicados de forma deliberada para provocar raiva ou indignação, por serem frustrantes, provocativos ou ofensivos.
Esse tipo de postagem costuma ser usada para aumentar o tráfego de sites ou perfis de redes sociais.
O mecanismo lembra o do "clickbait", em que um título atrai o leitor para um artigo ou vídeo. No caso da "isca de raiva", porém, o objetivo é mais específico: irritar o público.
As três expressões finalistas passaram por votação pública, cujo resultado ajudou a orientar a decisão final dos especialistas em linguagem da Oxford University Press.
"O fato de o termo rage bait existir e ter registrado um aumento tão expressivo de uso mostra que estamos mais atentos às táticas de manipulação que nos capturam online", disse Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages.
"Antes, a internet buscava atrair nossa atenção estimulando a curiosidade em troca de cliques. Agora, há uma mudança clara para o sequestro e a influência das emoções e das respostas do público."
Grathwohl acrescenta que "parece uma progressão natural no debate contínuo sobre o que significa ser humano em um mundo movido pela tecnologia e sobre os extremos da cultura digital."
O termo do ano passado, brain rot, captou o desgaste mental provocado pelo rolar automático de telas no Instagram ou no TikTok.
Grathwohl afirma que as vencedoras de 2024 e 2025 têm um tema comum.
"Juntas, formam um ciclo poderoso: a indignação gera engajamento, os algoritmos ampliam esse movimento e a exposição constante nos deixa mentalmente exaustos", disse.
Entre as vencedoras anteriores da Oxford estão selfie, goblin mode e rizz.
O Cambridge Dictionary escolheu parassocial como palavra de 2025, termo que descreve a relação que alguém sente manter com uma pessoa famosa que não conhece.
Um exemplo é o interesse de fãs quando a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram o noivado.
Já o Collins Dictionary optou por vibe coding, prática que consiste em criar um aplicativo ou site descrevendo-o a uma inteligência artificial, em vez de escrever o código manualmente.
