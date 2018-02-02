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Crueldade

Irmãs são acusadas de matar menino de 3 anos por pegar um cupcake

A mãe, que perdeu a guarda da criança após ficar sem moradia, tentava recuperá-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 11:13

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 11:13

KeJuan Mason, de 3 anos, foi morto após pegar um cupcake na cozinha Crédito: Reprodução
Duas irmãs foram acusadas pelo escritório da promotoria do condado de Fulton, no estado americano da Geórgia, nesta terça-feira, como as responsáveis pela morte de um menino de 3 anos. Ele foi morto porque teria pego um cupcake da cozinha.
KeJuan Mason recebeu golpes com um bastão de beisebol, ficando com lesões em várias partes do corpo, como pernas, costas, peito, nádegas, braços, e cabeça.
De acordo com Dexter Bond, porta-voz da promotoria, enquanto LaShirley Morris usava o bastão para desferir golpes na cabeça do menino, Glenndria Morris, que detinha a guarda dele, o espancava com a mão.
A polícia informou que a mãe dele estava tentando pegar a guarda de volta depois que perdeu o custódia quando ficou sem moradia. A mãe estava preocupada porque via machucados no corpo do filho. No entanto, três dias antes de ele morrer, saiu a decisão de que ela não conseguiu a permissão para ficar com o menino.
Irmãs são acusadas pela morte de um menino de 3 anos Crédito: Divulgação
Elas vão responder por homicídio pelo crime cometido no último 21 de outubro em uma casa na cidade de Atlanta, capital do estado da Geórgia, além de crueldade em primeiro grau e agressão por agravantes. Ambas permanecem na cadeia, segundo o jornal "Atlanta Journal-Constitution". Se forem condenadas, podem pegar a sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional.

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