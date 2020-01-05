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Ameaça de conflito

Iraque decide em votação no Parlamento se expulsa tropas americanas

A votação representa um teste crucial para a presença de tropas norte-americanas que têm sido fundamentais na derrota do Estado Islâmico

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 14:51
Milhares de pessoas se juntaram a uma procissão para homenagear Qassim Suleimani nas ruas de Bagdá, capital do Iraque Crédito: NASSER NASSER/AP/AE
Milícias apoiadas pelo Irã no Iraque exigiram que os parlamentares iraquianos participassem de uma sessão do parlamento neste domingo (05)  para votar a possível expulsão de tropas dos Estados Unidos do país, depois que a morte de um general iraniano colocou o país no centro de um conflito crescente entre seus dois aliados mais importantes, os EUA e o Irã. Atualmente há cerca de 5 mil soldados americanos em território iraquiano.
Dentro da sala do parlamento no domingo, os parlamentares gritaram: "América fora! Bagdá permanece livre!"
A votação representa um teste crucial para a presença de tropas americanas que têm sido fundamental na derrota do Estado Islâmico, mesmo quando poderosas facções apoiadas pelo Irã passaram a dominar o governo iraquiano.

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Uma dessas milícias, o Kataib Hezbollah, ameaçou os legisladores que não compareceram à sessão ou votaram a favor de uma lei para despejar as forças americanas, chamando-os de "traidores".
Uma importante autoridade do departamento de estado no início desta semana disse que os EUA estavam trabalhando com seus aliados iraquianos para impedir a votação, caracterizando o assassinato do general Qassim Suleimani como apoio à soberania do Iraque contra o Irã.

Ameaça de conflito

O ataque dos EUA em Bagdá que matou o major-general Qassim Suleimani, e um dos principais líderes paramilitares do Iraque, levantou a possibilidade de confronto direto entre os EUA e o Irã. Com seus dois principais aliados cada vez mais em desacordo, o governo iraquiano enfrenta a perspectiva de decidir se continua sendo parceiro do Ocidente ou acaba firmemente no campo iraniano.
O ataque dos EUA também colocou em dúvida a durabilidade da campanha liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico em um momento em que os militantes estão tentando se reagrupar no Iraque e na Síria depois de serem derrotados militarmente.
Irã prometeu retaliar a morte do general Suleimani, aumentando o medo de conflitos mais amplos em toda a região, onde o comandante morto da ala estrangeira do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica cultivou uma rede de procuradores que poderiam ser ativados para atacar os interesses dos EUA.
"Dias e noites difíceis os aguardam", disse Yahya Rahim-Safavi, ex-comandante da Guarda Revolucionária e conselheiro do líder supremo aiatolá Ali Khamenei, em um discurso citado pela televisão estatal. "Os americanos devem deixar a Ásia Ocidental [o Oriente Médio] em desgraça e derrota".

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